Коммунальщики хотят считать тариф на мусор исходя из числа жильцов

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Министерство жилищно-коммунального хозяйства планирует установить зависимость тарифа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от количества прописанных человек.

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Изменения уже готовы внести в действующее законодательство.

Как отметили на Портале коммунальной грамотности населения, новый подход к формированию тарифа по обращению с ТКО позволит исключить возможность субъективного установления норматива образования ТКО, сделает понятной начисление платы.

Предполагается также, что изменения станут стимулом для организаций ЖКХ к снижению затрат.

Планируют оказывать эту услугу и более качественно. Так, местные власти будут разрабатывать схемы по обращению с ТКО, а в перспективе возможен и переход к дифференцированной оплате за данную услугу в зависимости от качества ее выполнения.