Коммунальщики хотят считать тариф на мусор исходя из числа жильцов
Чиновники уверены: новая методика высчитывания тарифа поможет сделать оплату коммуналки прозрачнее.
Чиновники уверены: новая методика высчитывания тарифа поможет сделать оплату коммуналки прозрачнее.
МИНСК, 21 авг — Sputnik. Министерство
Изменения уже готовы внести в действующее законодательство.
Как отметили на Портале коммунальной грамотности населения, новый подход к формированию тарифа по обращению с ТКО позволит исключить возможность субъективного установления норматива образования ТКО, сделает понятной начисление платы.
Предполагается также, что изменения станут стимулом для организаций ЖКХ к снижению затрат.
Планируют оказывать эту услугу и более качественно. Так, местные власти будут разрабатывать схемы по обращению с ТКО, а в перспективе возможен и переход к дифференцированной оплате за данную услугу в зависимости от качества ее выполнения.
В этом году тарифы на услуги ЖКХ вырастут еще дважды — уже 1 января 2018 белорусы будут возмещать полную стоимость коммуналки, кроме теплоэнергии.