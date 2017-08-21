Упрощается порядок взыскания залога прав на получение денежных средств
Документ разработан для упрощения порядка взыскания данного вида залога, что позволит повысить его привлекательность как способа обеспечения исполнения обязательств.
Документ разработан для упрощения порядка взыскания данного вида залога, что позволит повысить его привлекательность как способа обеспечения исполнения обязательств.
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа подписал декрет № 4, который вносит изменения в декрет № 3 от 1 марта 2010 года «О некоторых вопросах залога имущества» и направлен на совершенствование правового регулирования вопросов в части взыскания залога прав на получение денежных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в
Документ разработан для упрощения порядка взыскания данного вида залога, что позволит повысить его привлекательность как способа обеспечения исполнения обязательств.