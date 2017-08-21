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21:27 (мск), источник: БЕЛТА

Упрощается порядок взыскания залога прав на получение денежных средств

Документ разработан для упрощения порядка взыскания данного вида залога, что позволит повысить его привлекательность как способа обеспечения исполнения обязательств.

Источник: Reuters

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа подписал декрет № 4, который вносит изменения в декрет № 3 от 1 марта 2010 года «О некоторых вопросах залога имущества» и направлен на совершенствование правового регулирования вопросов в части взыскания залога прав на получение денежных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ разработан для упрощения порядка взыскания данного вида залога, что позволит повысить его привлекательность как способа обеспечения исполнения обязательств.

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