Дорожные восстановительные работы ведутся на десятках объектов Волгограда
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» дорожные восстановительные работы ведутся на десятках объектов Волгограда.
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» дорожные восстановительные работы ведутся на десятках объектов Волгограда.
В том числе — на ул. Глубокоовражной, Елецкой, Третьей Продольной магистрали, Набережной им. 62-й Армии, ул. Краснополянской, 7-й Гвардейской, Краснознаменской, пр. Дорожников, ул. Череповецкой, ул. 39-й Гвардейской дивизии. Завершились работы на ул. Ленкоранской, Чарджуйской. Нанесена разметка на ул. Кубинской, Кубанской, Азизбекова. Предусмотрены работы на ул. Пушкина,
Как сообщили РИАЦ в
Работы по комплексному восстановлению городских транспортных артерий на всех этапах контролируются муниципальной службой заказчика. Сегодня специалисты произвели отбор проб первого слоя асфальтового покрытия на ул. Домостроителей. Вместе с соседними магистралями эта улица образует трассу, ведущую в центр города в объезд основных магистралей, и служит для отвода большегрузов на пр. Дорожников и 3-ю Продольную. Восстановительные работы на объекте проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Улице Домостроителей не везло, она не видела качественного обновления десятки лет. Но теперь трасса постепенно преображается. Весной проводились восстановительные работы на первом участке — 600-метровом проезде от улицы Исторической до Краснополянской. Сейчас ведутся работы в границах ул. Исторической — завода буровой техники. Протяженность улицы на этом участке — 2,3 км. Восстановительные работы выполняет МБУ «Северное».
— Уже произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложен выравнивающий слой площадью 3,5 тысячи квадратов, — рассказал главный инженер МБУ «Северное» Константин Горюнов. — Общая площадь покрытия 15 тысяч 800 квадратных метров, после выравнивающего слоя на всей поверхности будет уложен
На сегодняшнем этапе муниципальная служба заказчика проводит отбор проб уже уложенного полотна — первого слоя асфальта. Данные лабораторных испытаний покажут, насколько используемый материал соответствует стандартам качества. Часть взятых образцов проверят в лаборатории муниципальной службы заказчика «Комдорстрой», другую часть вырубки испытают сами исполнители восстановительных работ — в лаборатории дорожной организации.
— Производить лабораторные испытания необходимо на каждом этапе производства работ для определения соответствия материала
Только после положительного заключения специалистов дорожная компания получит возможность планировать укладку следующего — верхнего — слоя покрытия из
Такое комплексное обновление основных магистралей и соединительных улиц с удалением изношенного покрытия и укладкой двух полноценных слоев асфальтобетона проводится в Волгограде третий год. К работам привлекаются компании, имеющие достаточный опыт и современное техническое оснащение. Это позволяет реализовывать инфраструктурные проекты, выполнять комплексное обновление существующих и строительство новых автомагистралей.