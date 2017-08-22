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12:22 (мск), источник: РИАЦ

Дорожные восстановительные работы ведутся на десятках объектов Волгограда

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» дорожные восстановительные работы ведутся на десятках объектов Волгограда.

Источник: РИАЦ

В том числе — на ул. Глубокоовражной, Елецкой, Третьей Продольной магистрали, Набережной им. 62-й Армии, ул. Краснополянской, 7-й Гвардейской, Краснознаменской, пр. Дорожников, ул. Череповецкой, ул. 39-й Гвардейской дивизии. Завершились работы на ул. Ленкоранской, Чарджуйской. Нанесена разметка на ул. Кубинской, Кубанской, Азизбекова. Предусмотрены работы на ул. Пушкина, Порт-Саида, Хиросимы, Профсоюзной, пр. Металлургов.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, на обновляемых участках после фрезерования деформированного полотна и устройства выравнивающего слоя выполняется верхнее покрытие из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Объекты, обновленные таким образом в 2015—2016 годах, благополучно выдержали испытания зимы. В ходе весеннего обследования на покрытиях отмечены лишь незначительные изъяны, которые дорожные службы устраняют за счет собственных средств по гарантии, составляющей 4 года.

Работы по комплексному восстановлению городских транспортных артерий на всех этапах контролируются муниципальной службой заказчика. Сегодня специалисты произвели отбор проб первого слоя асфальтового покрытия на ул. Домостроителей. Вместе с соседними магистралями эта улица образует трассу, ведущую в центр города в объезд основных магистралей, и служит для отвода большегрузов на пр. Дорожников и 3-ю Продольную. Восстановительные работы на объекте проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Улице Домостроителей не везло, она не видела качественного обновления десятки лет. Но теперь трасса постепенно преображается. Весной проводились восстановительные работы на первом участке — 600-метровом проезде от улицы Исторической до Краснополянской. Сейчас ведутся работы в границах ул. Исторической — завода буровой техники. Протяженность улицы на этом участке — 2,3 км. Восстановительные работы выполняет МБУ «Северное».

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— Уже произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложен выравнивающий слой площадью 3,5 тысячи квадратов, — рассказал главный инженер МБУ «Северное» Константин Горюнов. — Общая площадь покрытия 15 тысяч 800 квадратных метров, после выравнивающего слоя на всей поверхности будет уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон.

На сегодняшнем этапе муниципальная служба заказчика проводит отбор проб уже уложенного полотна — первого слоя асфальта. Данные лабораторных испытаний покажут, насколько используемый материал соответствует стандартам качества. Часть взятых образцов проверят в лаборатории муниципальной службы заказчика «Комдорстрой», другую часть вырубки испытают сами исполнители восстановительных работ — в лаборатории дорожной организации.

— Производить лабораторные испытания необходимо на каждом этапе производства работ для определения соответствия материала нормативно-технической документации, требованиям ГОСТ. Сейчас асфальтобетон выравнивающего слоя проверят на среднюю плотность, выявят коэффициенты уплотнения и водонасыщения, — рассказал ведущий инженер отдела контроля качества подрядных работ МУ «Комдорстрой» Владислав Доморадский. — Целостность покрытия после вырубки должна быть восстановлена оперативно — в срок до трех дней. Через три дня будут готовы и результаты.

Только после положительного заключения специалистов дорожная компания получит возможность планировать укладку следующего — верхнего — слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Такое комплексное обновление основных магистралей и соединительных улиц с удалением изношенного покрытия и укладкой двух полноценных слоев асфальтобетона проводится в Волгограде третий год. К работам привлекаются компании, имеющие достаточный опыт и современное техническое оснащение. Это позволяет реализовывать инфраструктурные проекты, выполнять комплексное обновление существующих и строительство новых автомагистралей.

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