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19:53 (мск), источник: Nur.kz

Президент Казахстана: бизнес сейчас «кайфует»

Назарбаев отметил положительный эффект от выставки EXPO-2017.

Источник: Nur.kz

Положительный эффект отметил Нурсултан Назарбаев от выставки EXPO-2017 и похвалил Ахметжана Есимова, сообщает NUR.KZ. Об этом Глава государства рассказал в интервью телеканалу «Хабар24».

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«Многие узнали больше о Казахстане, узнали где он, что представляет с собой и с чем его едят», — пошутил Нурсултан Назарбаев.

«Все гостиницы и развлекательные центры заполнены. Бизнес сейчас, по молодежному говоря, “кайфует” от этого. Приехало масса народа, которая приехала и подняла бизнес. Поступления в бюджет города поднялись в несколько раз за это время. И это останется в памяти людей», — сказал Назарбаев.

Ранее Президент Казахстана в интервью высказался по поводу перехода казахского алфавита на латиницу.

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