Президент Казахстана: бизнес сейчас «кайфует»
Назарбаев отметил положительный эффект от выставки EXPO-2017.
Назарбаев отметил положительный эффект от выставки EXPO-2017.
Положительный эффект отметил Нурсултан Назарбаев от выставки EXPO-2017 и похвалил Ахметжана Есимова, сообщает NUR.KZ. Об этом Глава государства рассказал в интервью телеканалу «Хабар24».
«Многие узнали больше о Казахстане, узнали где он, что представляет с собой и с чем его едят», — пошутил Нурсултан Назарбаев.
«Все гостиницы и развлекательные центры заполнены. Бизнес сейчас, по молодежному говоря, “кайфует” от этого. Приехало масса народа, которая приехала и подняла бизнес. Поступления в бюджет города поднялись в несколько раз за это время. И это останется в памяти людей», — сказал Назарбаев.
Ранее Президент Казахстана в интервью высказался по поводу перехода казахского алфавита на латиницу.