Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Ученые разобрались, почему людям хочется чесаться
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: эксперт рассказал, как на Украине подделывают новости
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Винтовка РФ стреляет пулями в 20 раз тяжелее, чем у АК-47 – СМИ
РФ обновляет наводившую страх «шайтан-арбу» - СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
10Муссонные наводнения в Южной Азии
07:08 (мск), источник: РИА Новости

Минпромторг одобрил 84 млн рублей субсидий шести компаниям Пермского края

МОСКВА — РИА Новости. Минпромторг России в первом полугодии 2017 года одобрил выделение шести предприятиям Пермского края субсидий в размере 84 миллиона рублей на компенсацию процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, говорится в сообщении на сайте правительства Пермского края со ссылкой на данные Фонд развития промышленности РФ.

В целом в 2014—2017 годах предприятия Пермского края получили 301 миллион рублей поддержки из федерального бюджета. По этому показателю регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе и шестое место по стране. По количеству проектов, входящих в программу, Пермский край занимает также второе место в ПФО и четвертое в целом по стране.

В числе получателей субсидий два инвестпроекта завода «Инкаб», проекты предприятий «Новые фитинговые технологии» (Чайковский), «Лысьвенский металлургический завод», «Медисорб», «Пермская химическая компания», «Чайковский Партнер». Также в списке поддерживаемых предприятий — березниковский завод «Сода-Хлорат», который субсидий еще не получал. Всего — восемь проектов.

За последний месяц в Пермском крае предприятия, получившие поддержку из федерального бюджета, открыли два производства. Так, в Чайковском было начато производство инновационного текстиля, а также был открыт новый завод по производству фитингов для трубопроводов.

«В плане поддержки промышленности в Российской Федерации создан широкий спектр инструментов: субсидии, поддержка экспорта, госпрограммы. Предприятия научились действовать с применением этих механизмов, — у них постоянно возникают новые предложения. Хотим поблагодарить Министерство промышленности России за помощь и поддержку нашего реального сектора», — отмечал ранее врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Минпромторг одобрил 84 млн рублей субсидий шести компаниям Пермского края
Евтухов: пермский легпром за 3 года увеличил отгрузку товаров на 11,6%
В КНДР заявили о «безжалостном возмездии» для США и Южной Кореи
Трамп назвал недопустимым быстрый вывод войск США из Афганистана
ВМС США остановили операции в мире из-за инцидента с эсминцем
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
СМИ: цены на продукты питания в сентябре значительно снизятся
Полиция рассмотрит все версии крупного пожара в Ростове-на-Дону
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома придется платить двойной налог
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь