Минпромторг одобрил 84 млн рублей субсидий шести компаниям Пермского края

В целом в 2014—2017 годах предприятия Пермского края получили 301 миллион рублей поддержки из федерального бюджета. По этому показателю регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе и шестое место по стране. По количеству проектов, входящих в программу, Пермский край занимает также второе место в ПФО и четвертое в целом по стране.

В числе получателей субсидий два инвестпроекта завода «Инкаб», проекты предприятий «Новые фитинговые технологии» (Чайковский), «Лысьвенский металлургический завод», «Медисорб», «Пермская химическая компания», «Чайковский Партнер». Также в списке поддерживаемых предприятий — березниковский завод «Сода-Хлорат», который субсидий еще не получал. Всего — восемь проектов.

За последний месяц в Пермском крае предприятия, получившие поддержку из федерального бюджета, открыли два производства. Так, в Чайковском было начато производство инновационного текстиля, а также был открыт новый завод по производству фитингов для трубопроводов.