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21 августа, источник: Noi.md

В 2018 году цена на электронные услуги может увеличиться

Услуги телефонии, Интернета и телевидения, возможно, будут стоить дороже со следующего года. Экономические агенты бьют тревогу.

Источник: Noi.md

Они говорят, что власти намерены ввести новый налог в размере 1,5% от ежемесячного дохода для всех операторов. Это изменение включено в бюджетно-налоговую политику на 2018 г. Если она будет принята, это увеличит налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. В результате пострадают конечные потребители.

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По словам предпринимателей, с 2000 года и до настоящего времени только операторы мобильной телефонии должны были платить налог в размере 2,5% от доходов, это воспринималось, как «налог на роскошь». В настоящее время, однако, мобильная телефония перестала быть роскошью, и операторы потребовали ее отмены. В связи с этим, поставщики услуг утверждают, что под предлогом снижения налога с 2,5% до 1,5% власти хотят заставить платить уменьшенный налог не только операторов мобильной телефонии, но и поставщиков интернета и телевидения.

«Мы выступаем категорически против введения налога, заменив налог в размере 2,% на вроде более низкий, но который будет экстраполирован для всех поставщиков. Сегодня, также налог, о котором мы говорим, будет возложен на плечи конечных потребителей. Они вынуждены будут увеличить цены на предоставляемые услуги », — объясняет Серджиу Сытник, вице-директор одной из компаний по предоставлению электронных услуг.

Представители Патронатной ассоциации радиовещателей заявляют, что власти не консультировались с представителями бизнеса. Экономические агенты утверждают, что пострадают особенно мелкие районные операторы.

«Операторы и так платят много налогов. Мы платим за право собственности на канал и др. Мы бы хотели знать, на чем основываются авторы этого проекта, и на основе каких критерий было установлено, что именно 1,5% должно быть, Они вынуждены будут увеличить цены на предоставляемые услуги », — сказал Владимир Топал, председатель Патронатной ассоциации радиовещателей Молдовы.

Александру Слусарь, вице-председатель ППДП отметил, что «Мы считаем, что существуют несколько способов возврата доходов в размере около 100 миллионов леев, которые в настоящее время обналичены после уплаты этого неофициального налога».

Министерство финансов не прокомментировало заявления представителей ППДП. Тем не менее, Министерство утверждает, что инициатива находится только на этапе дискуссий. В связи с этим, ППДП призвала все НПО и партнеров по развитию принять участие в экспертизе, чтобы заблокировать введение нового налога.

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