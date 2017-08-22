Облстат: цены на продукты в Калининградской области снизились
Калининградская областная служба статистики отмечает замедление инфляции в регионе. Соответствующие данные опубликованы в очередном докладе Калининградстата за семь месяцев 2017 года.
Калининградская областная служба статистики отмечает замедление инфляции в регионе. Соответствующие данные опубликованы в очередном докладе Калининградстата за семь месяцев 2017 года.
Индекс потребительских цен (тарифов) в июле 2017 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,02%, в том числе на продовольственные товары — 99%, непродовольственные товары — 100,1%, услуги — 101,9%.