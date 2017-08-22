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09:51 (мск), источник: Новый Калининград

Облстат: цены на продукты в Калининградской области снизились

Калининградская областная служба статистики отмечает замедление инфляции в регионе. Соответствующие данные опубликованы в очередном докладе Калининградстата за семь месяцев 2017 года.

Источник: Новый Калининград

Индекс потребительских цен (тарифов) в июле 2017 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,02%, в том числе на продовольственные товары — 99%, непродовольственные товары — 100,1%, услуги — 101,9%.

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