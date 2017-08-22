Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Ученые разобрались, почему людям хочется чесаться
Александра Урсуляк стала мамой в третий раз
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
"Правда о той ночи": Борисова показала спасение Осина
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
СМИ: эксперт объяснил, почему Турция интересуется техникой из РФ
РФ обновляет наводившую страх «шайтан-арбу» - СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
01:42 (мск), источник: Известия

Цены на продукты питания в сентябре значительно снизятся

В сентябре цены на продукты питания снизятся. Больше всего подешевеют овощи и фрукты — они будут стоить почти на 80% меньше, чем в июне. Такой прогноз представило Минэкономразвития РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, причиной падения цен станет хороший уровень урожая в 2017 году.

Читайте также
Средние траты на один поход в магазин в России в июле снизились до 503 рублей

«В сентябре общее снижение цен на продовольственные товары по сравнению с началом лета составит 1,3%, а для плодоовощной продукции — 79,6%», — говорится в письме Минэкономразвития «О разработке прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с которым ознакомились «Известия».

Производители фруктов и овощей считают подобный прогноз оправданным.

«Минсельхоз зафиксировал, что в этом году урожай вполне хороший, поэтому продукция действительно подешевеет», — заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет «Ашан», «Дикси», «Магнит» и др.) Владимир Ионкин.

Ранее стало известно, что минимальный набор продуктов в России также начал дешеветь.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Александр Борбоев
Не надо быть Вангой, это сезонное и каждый год - умничают , бонусы захотели...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Овощи и фрукты подешевеют в пять раз
FATF признала успехи России в борьбе с финансированием терроризма
Полиция рассмотрит все версии крупного пожара в Ростове-на-Дону
Россия погасила последний внешний долг СССР
ВМС США остановили операции в мире из-за инцидента с эсминцем
Полиция ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне
Дополненная реальность поможет сажать самолёты в Дубае
Вертолет Robinson-66 столкнулся с горой в Краснодарском крае
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь