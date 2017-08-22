Цены на продукты питания в сентябре значительно снизятся
В сентябре цены на продукты питания снизятся. Больше всего подешевеют овощи и фрукты — они будут стоить почти на 80% меньше, чем в июне. Такой прогноз представило Минэкономразвития РФ.
В сентябре цены на продукты питания снизятся. Больше всего подешевеют овощи и фрукты — они будут стоить почти на 80% меньше, чем в июне. Такой прогноз представило Минэкономразвития РФ.
По данным ведомства, причиной падения цен станет хороший уровень урожая в 2017 году.
«В сентябре общее снижение цен на продовольственные товары по сравнению с началом лета составит 1,3%, а для плодоовощной продукции — 79,6%», — говорится в письме Минэкономразвития «О разработке прогноза
Производители фруктов и овощей считают подобный прогноз оправданным.
«Минсельхоз зафиксировал, что в этом году урожай вполне хороший, поэтому продукция действительно подешевеет», — заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет «Ашан», «Дикси», «Магнит» и др.) Владимир Ионкин.
Ранее стало известно, что минимальный набор продуктов в России также начал дешеветь.