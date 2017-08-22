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03:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Газопровод в Комсомольске начнут строить этой осенью

Один из предусмотренных долгосрочным планом развития Комсомольска газопроводов начнут строить этой осенью, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

«Проект распределительного газопровода высокого давления от ГРС-2 до кранового узла N4Д готов, получено положительное заключение госэкспертизы, уже прошли конкурсные процедуры, выбран генподрядчик, сформирована вся операционная цепочка. Приступить к работам должны в сентябре», — рассказал зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Волков. Объект строит ПАО «Газпром» за счет собственных средств. Проект требует около 300 миллионов рублей вложений, эта сумма вдвое превышает ту, что прописана в долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития Комсомольска.

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Газопровод в Комсомольске начнут строить этой осенью
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