Газопровод в Комсомольске начнут строить этой осенью
Один из предусмотренных долгосрочным планом развития Комсомольска газопроводов начнут строить этой осенью, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
Один из предусмотренных долгосрочным планом развития Комсомольска газопроводов начнут строить этой осенью, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
«Проект распределительного газопровода высокого давления от ГРС-2 до кранового узла N4Д готов, получено положительное заключение госэкспертизы, уже прошли конкурсные процедуры, выбран генподрядчик, сформирована вся операционная цепочка. Приступить к работам должны в сентябре», — рассказал зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития