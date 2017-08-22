Газопровод в Комсомольске начнут строить этой осенью

«Проект распределительного газопровода высокого давления от ГРС-2 до кранового узла N4Д готов, получено положительное заключение госэкспертизы, уже прошли конкурсные процедуры, выбран генподрядчик, сформирована вся операционная цепочка. Приступить к работам должны в сентябре», — рассказал зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Волков. Объект строит ПАО «Газпром» за счет собственных средств. Проект требует около 300 миллионов рублей вложений, эта сумма вдвое превышает ту, что прописана в долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития Комсомольска.