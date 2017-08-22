В бухте Золотой Рог углубят дно

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Оперативное проведение дноуглубительных работ у пассажирских причалов № 1 и № 2 морского порта Владивосток позволит принимать в Приморье самые крупные лайнеры, курсирующие в регионе Северо-Восточной Азии, уже в следующем круизном сезоне.

В настоящее время базирующиеся в СВА круизные компании имеют флот четвертого поколения круизных судов типа Ovation или Quantum. Максимальная длина самого крупного из них составляет 348 метров, пассажировместимость — почти пять тысяч.

Как подчеркнул в ходе совещания Валерий Нагорный, генеральный директор ООО «Владивостокский морской терминал», интерес к обеспечению захода таких судов в морской порт Владивосток есть, причем не только с российской стороны.

«Мы провели переговоры с руководством штаб-квартир круизных компаний, отвечающих за регион СВА, в том числе с одной из крупнейших по количеству и вместимости флота компанией Royal Caribbean International, а также компаниейNorwegian Cruise Line. В ходе встреч ряд компаний обозначили свой интерес к Владивостоку, как к новому круизному направлению, и выразили готовность включить его в свои маршруты в 2018 году и начать продажи круизов с заходом в наш город», — сообщил он.

В настоящее время морской порт Владивосток способен принимать пассажирские суда до 350 метров в длину, однако с максимальной осадкой до 8,5−8,6 метров. По этой характеристике все вышеперечисленные суда пока не могут зайти в Приморье.

Отмечено, чтобы обеспечить прием крупнотоннажных судов, необходимо увеличить глубину у причалов № 1 и № 2 и провести мероприятия по развитию портовой инфраструктуры. В июне этого года Росморпорт уже согласовал проект дноуглубительных работ, составлена «дорожная карта» подготовки инфраструктуры для приема больших лайнеров в порту Владивосток.

«Предполагается, что проектирование дноуглубительных работ может быть завершено до конца октября, соответствующие работы уже проводятся, а строительство — осуществлено в первой половине 2018 года», — отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Василий Усольцев подчеркнул, что возможность захода на регулярной основе крупнотоннажных судов в морской порт Владивосток приведет к колоссальному развитию круизного туризма в Приморье и значимому вкладу в экономику края, поэтому проект развития портовой инфраструктуры требует согласованной и эффективной работы всех задействованных ведомств.

«Мультипликативный экономический эффект от этого вида бизнеса может составить более миллиарда рублей в год в бюджеты всех уровней. Пока портовая инфраструктура Владивостока отстает от стандартов, которые необходимы для приема современных крупнотоннажных круизных судов. Поэтому будем выходить с инициативой в профильные министерства для оперативного получения всех согласований и разрешений на проведение работ», — заявил первый вице-губернатор.

Напомним, развитие круизного туризма в Приморье одобрено Губернатором края Владимиром Миклушевским как одно из приоритетных направлений развития туристской отрасли региона.