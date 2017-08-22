В бухте Золотой Рог углубят дно
Перспективы заходов крупнотоннажных судов в морской порт Владивосток обсудили на совещании под руководством первого
Перспективы заходов крупнотоннажных судов в морской порт Владивосток обсудили на совещании под руководством первого
Оперативное проведение дноуглубительных работ у пассажирских причалов № 1 и № 2 морского порта Владивосток позволит принимать в Приморье самые крупные лайнеры, курсирующие в регионе
В настоящее время базирующиеся в СВА круизные компании имеют флот четвертого поколения круизных судов типа Ovation или Quantum. Максимальная длина самого крупного из них составляет 348 метров, пассажировместимость — почти пять тысяч.
Как подчеркнул в ходе совещания Валерий Нагорный, генеральный директор ООО «Владивостокский морской терминал», интерес к обеспечению захода таких судов в морской порт Владивосток есть, причем не только с российской стороны.
«Мы провели переговоры с руководством
Отмечено, чтобы обеспечить прием крупнотоннажных судов, необходимо увеличить глубину у причалов № 1 и № 2 и провести мероприятия по развитию портовой инфраструктуры. В июне этого года Росморпорт уже согласовал проект дноуглубительных работ, составлена «дорожная карта» подготовки инфраструктуры для приема больших лайнеров в порту Владивосток.
Василий Усольцев подчеркнул, что возможность захода на регулярной основе крупнотоннажных судов в морской порт Владивосток приведет к колоссальному развитию круизного туризма в Приморье и значимому вкладу в экономику края, поэтому проект развития портовой инфраструктуры требует согласованной и эффективной работы всех задействованных ведомств.
«Мультипликативный экономический эффект от этого вида бизнеса может составить более миллиарда рублей в год в бюджеты всех уровней. Пока портовая инфраструктура Владивостока отстает от стандартов, которые необходимы для приема современных крупнотоннажных круизных судов. Поэтому будем выходить с инициативой в профильные министерства для оперативного получения всех согласований и разрешений на проведение работ», — заявил первый
Напомним, развитие круизного туризма в Приморье одобрено Губернатором края Владимиром Миклушевским как одно из приоритетных направлений развития туристской отрасли региона.
Михаил Грач.