В Приморье сотни моряков рискуют лишиться работы из-за политики США

Источник: Восток Медиа

Приморские моряки бьют тревогу: из-за того, что Соединённые Штаты Америки заявили об ужесточении в выдаче неиммиграционных виз, экипажи заграничных рейсов могут потерять работу. Не меньший переполох царит в крюинговых компаниях, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Посольство США прекращает выдачу неиммиграционных виз в России. Собеседования, назначенные ранее, отменили. Об этом сообщается на официальном сайте посольства. Данное решение стало последствием дипломатической борьбы, развернувшейся между РФ и США.

«В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится [только] в Москве», — сообщили в посольстве.

Заявителям, чьи собеседования назначались ранее в генконсульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, следует переназначить данную процедуру для прохождения её в посольстве в Москве, уточняется в заявлении посольства.

Данное решение стало серьёзным ударом для многих жителей Дальнего Востока. Речь идёт, в первую очередь, о моряках, работающих за границей. Крюинговые компании края оказались перед лицом серьёзного кадрового кризиса.

«Мы ожидаем, что будут серьёзные проблемы. Мы работаем с зарубежными судовладельцами, и для работы почти каждому моряку нужна американская виза: либо для присоединения, либо по требованию судовладельца. Теперь люди могут остаться без работы. Как будет решаться этот вопрос, я сказать пока не могу», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» главный специалист по персоналу компании Marlow Navigation Валентина Майзель.