В Приморье сотни моряков рискуют лишиться работы из-за политики США
Ужесточение процедуры выдачи американских виз может стать причиной серьёзного кризиса.
Ужесточение процедуры выдачи американских виз может стать причиной серьёзного кризиса.
Приморские моряки бьют тревогу:
Посольство США прекращает выдачу неиммиграционных виз в России. Собеседования, назначенные ранее, отменили. Об этом сообщается на официальном сайте посольства. Данное решение стало последствием дипломатической борьбы, развернувшейся между РФ и США.
«В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится [только] в Москве», — сообщили в посольстве.
Заявителям, чьи собеседования назначались ранее в генконсульствах США в
Данное решение стало серьёзным ударом для многих жителей Дальнего Востока. Речь идёт, в первую очередь, о моряках, работающих за границей. Крюинговые компании края оказались перед лицом серьёзного кадрового кризиса.
«Мы ожидаем, что будут серьёзные проблемы. Мы работаем с зарубежными судовладельцами, и для работы почти каждому моряку нужна американская виза: либо для присоединения, либо по требованию судовладельца. Теперь люди могут остаться без работы. Как будет решаться этот вопрос, я сказать пока не могу», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» главный специалист по персоналу компании Marlow Navigation Валентина Майзель.
Весь масштаб проблемы пока оценить сложно: общие цифры «отказников» в Приморье пока неизвестны. Специалисты предполагают, что речь идёт о сотнях людей. В генеральном консульстве США во Владивостоке пока уточняют данную информацию. Точные данные появятся позже. Однако ясно одно: далёкие внешнеполитические баталии в очередной раз напрямую коснулись жителей края. Насколько серьёзными станут последствия «дипломатической войны» для Приморского края, покажет время.