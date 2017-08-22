Опасные куриные окорока завезли в Приморье из Бразилии

Масса партии составила 27 тонн. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю, после ветеринарного досмотра и завершения таможенного оформления груз убыл на один из складов холодильного хранения в г. Владивостоке.