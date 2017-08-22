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05:00 (мск), источник: Вести Приморье

Опасные куриные окорока завезли в Приморье из Бразилии

Многократное превышение уровня бактериальной обсемененности обнаружено в партии мороженой домашней курицы (задние четверти), поступившей в морской порт Владивостока из провинции Санта-Катарина Федеративной Республики Бразилии.

Масса партии составила 27 тонн. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю, после ветеринарного досмотра и завершения таможенного оформления груз убыл на один из складов холодильного хранения в г. Владивостоке.

Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора лабораторные испытания показали, что в поступившем мясе птицы уровень бактериальной обсемененности превышен в 15 раз.

Решение о дальнейшем использовании данной продукции будет приниматься Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края.

В настоящее время в отношении продукции бразильского предприятия «Cooperativa Central Aurora Alimentos» (№ 601), поставившим данную продукцию, Россельхознадзором (г. Москва) введен режим усиленного лабораторного контроля.

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