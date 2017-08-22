Опасные куриные окорока завезли в Приморье из Бразилии
Многократное превышение уровня бактериальной обсемененности обнаружено в партии мороженой домашней курицы (задние четверти), поступившей в морской порт Владивостока из провинции
Многократное превышение уровня бактериальной обсемененности обнаружено в партии мороженой домашней курицы (задние четверти), поступившей в морской порт Владивостока из провинции
Масса партии составила 27 тонн. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора лабораторные испытания показали, что в поступившем мясе птицы уровень бактериальной обсемененности превышен в 15 раз.
Решение о дальнейшем использовании данной продукции будет приниматься Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края.
В настоящее время в отношении продукции бразильского предприятия «Cooperativa Central Aurora Alimentos» (№ 601), поставившим данную продукцию, Россельхознадзором (г. Москва) введен режим усиленного лабораторного контроля.