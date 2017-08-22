В Омской области для проверки на вирус АЧС добыли 17 диких кабанов

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, в регионе продолжается сдача проб на выявление вируса АЧС. Для этого в рамках мониторинга пришлось произвести отстрел нескольких диких кабанов на территории государственных природных зоологических заказников регионального значения «Приграничный», «Лузинская дача» и «Высокий увал».

Полученные образцы биологических материалов отправлены в Омскую областную ветеринарную лабораторию. Результаты будут известны после исследования.

На территории региона за все время с момента выявления АЧС добыли 17 диких кабанов. Все пробы отрицательные.