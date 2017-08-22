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07:35 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области для проверки на вирус АЧС добыли 17 диких кабанов

С момента выявления африканской чумы свиней все исследования диких кабанов показали отрицательный результат.

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, в регионе продолжается сдача проб на выявление вируса АЧС. Для этого в рамках мониторинга пришлось произвести отстрел нескольких диких кабанов на территории государственных природных зоологических заказников регионального значения «Приграничный», «Лузинская дача» и «Высокий увал».

Полученные образцы биологических материалов отправлены в Омскую областную ветеринарную лабораторию. Результаты будут известны после исследования.

На территории региона за все время с момента выявления АЧС добыли 17 диких кабанов. Все пробы отрицательные.

Омичей и жителей области просят быть внимательными и при обнаружении трупа или отстреле дикого кабана с признаками АЧС сразу сообщать об этом в Главное управление ветеринарии Омской области по телефонам «горячей линии»: 8 (3812) 53−46−79; 53−29−21; 53−23−19, либо в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области по телефону «горячей линии»: 8 (3812) 35−72−65.

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