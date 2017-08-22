Свердловские чиновники назвали сроки сдачи проблемных долгостроев

В Свердловской области чиновники определили сроки достройки проблемных долгостроев. Ситуация на стройплощадках была рассмотрена в ходе очередного заседания специальной межведомственной координационной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Комиссия была создана по поручению главы региона Евгения Куйвашева. Как уточнили в его пресс-службе, её задачами являются оперативный мониторинг ситуации и отслеживания проблем с постройкой жилья.

Одним из рассмотренных 21 августа был комплекс жилищного строительного кооператива «Авиатор» на улице Бахчиванджи, 15. Отметим, что именно его обманутые пайщики уже дважды проводили голодовки. Как надеются чиновники, новый инвестор объекта — компания «Ривьера Инвест Екатеринбург» — возобновит строительство до конца недели. А ввести данный долгострой в эксплуатацию и отдать уже 152 пайщикам ключи от их долгожданных планируется до конца 2017 года.

Отметим, летом 2016 года чиновники заявляли, что дом может быть сдан в начале 2018-го. В любом случае, пайщики надеются на то, что скоро справят новоселье.

Ещё одним проблемным объектом является жилой комплекс «Новый Уктус». 190 пайщиков ждут достройки 25-этажного дома по улице Самолётной. На достройку необходимо 450 млн рублей. Работы на объекте застройщик планирует возобновить до октября. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова излучает уверенность в том, что данный дом сдадут уже в 2018 году. По её словам, для этого «найдены все возможности».

В посёлке Светлый под Арамилью жилья ждут 143 человека. Строительство вела компания «Лоджик-Девелопмент». Когда возведут объект, пока непонятно. Известно лишь, что ожидающие его граждане могут быть включены в областной реестр обманутых дольщиков. Это дат им возможность получить областную поддержку.

В то же время власти надеются на то, что до конца года будет построен дом по улице Червонной, 19а, квартир в котором ждут 132 человека, и выполнена часть работ на ЖК «Кольцовский дворик» (улица Ракетная). А дом «Бухта Квинс» по Изоплитной, 23 планируют сдать уже осенью 2017 года.