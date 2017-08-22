Реконструкция магистрального нефтепровода Красноярск — Иркутск завершена

В зоне ответственности Красноярского районного нефтепроводного управления (РНУ) завершены работы по реконструкции участка Рыбинская — Тайшет магистрального нефтепровода (МН) Красноярск — Иркутск. Протяженность реконструируемого участка МН Красноярск — Иркутск составила порядка 32 км. Работы были выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта (ТПР и КР) объектов АО «Транснефть — Западная Сибирь». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Комплекс работ включал монтаж, укладку и засыпку участка нефтепровода, пишет газета «РГ». Для проверки готовности объекта к восприятию эксплуатационных нагрузок специалисты провели гидравлические испытания. После пропуска профилемера выполнено подключение участка к действующей системе магистральных нефтепроводов и к системе электрохимзащиты. Также в рамках реконструкции объекта проведена замена четырех переходов МН через автодороги, в том числе через федеральную трассу «Байкал». Замена переходов производилась бестраншейным методом.