Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: Дана Борисова поместила Евгения Осина в клинику
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Винтовка РФ стреляет пулями в 20 раз тяжелее, чем у АК-47 – СМИ
РФ обновляет наводившую страх «шайтан-арбу» - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
10Муссонные наводнения в Южной Азии
06:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Реконструкция магистрального нефтепровода Красноярск — Иркутск завершена

Протяженность участка составила около 32 км.

Источник: IrkutskMedia.ru

В зоне ответственности Красноярского районного нефтепроводного управления (РНУ) завершены работы по реконструкции участка Рыбинская — Тайшет магистрального нефтепровода (МН) Красноярск — Иркутск. Протяженность реконструируемого участка МН Красноярск — Иркутск составила порядка 32 км. Работы были выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта (ТПР и КР) объектов АО «Транснефть — Западная Сибирь». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Комплекс работ включал монтаж, укладку и засыпку участка нефтепровода, пишет газета «РГ». Для проверки готовности объекта к восприятию эксплуатационных нагрузок специалисты провели гидравлические испытания. После пропуска профилемера выполнено подключение участка к действующей системе магистральных нефтепроводов и к системе электрохимзащиты. Также в рамках реконструкции объекта проведена замена четырех переходов МН через автодороги, в том числе через федеральную трассу «Байкал». Замена переходов производилась бестраншейным методом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Зампред молодежного парламента Приангарья Дмитрий Турушев «спрятался» от приставов
Скрынник: Иркутск сможет принять ЧМ-2020 по бенди, если достроит ледовую арену
В КНДР заявили о «безжалостном возмездии» для США и Южной Кореи
Трамп назвал недопустимым быстрый вывод войск США из Афганистана
ВМС США остановили операции в мире из-за инцидента с эсминцем
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
СМИ: цены на продукты питания в сентябре значительно снизятся
Полиция рассмотрит все версии крупного пожара в Ростове-на-Дону
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Названы города, где появится новое арендное жилье
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь