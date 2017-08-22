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07:00 (мск), источник: VN.ru

Названа дата начала отопительного сезона-2017

Отопительный сезон в Новосибирской области начнется 20 сентября, если погода резко не изменится. Об этом заявил глава региона Владимир Городецкий. Сегодня во всех районах области заканчивают ремонтировать сети и котельные.

По этой причине этим летом жители Оби остались без горячей воды — в городе проводят масштабную реконструкцию системы ЖКХ. Программа федеральная, деньги выделила Москва на условиях софинансирования. Успеют ли коммунальщики закончить работу к сентябрю, выяснил Борис Киргинеков.

Улица Вокзальная в городе Обь. Рабочие меняют участок теплотрассы. Реконструкция идет практически в каждом районе. Этим летом коммунальщики заменят шестнадцать километров сетей, которые обеспечивают подачу тепла более чем в две трети домов Оби. Поэтому с начала июня жители города — без горячей воды.

— Конечно, устали. Хорошо еще, что у нас на дачах есть какие-то баньки. А так — люди устали, особенно те, кто с маленькими детьми, им тяжело. Мы, конечно, контролируем. Но у нас теперь забота одна — чтобы благоустройство провели. А то тут все деревья около домов погибнут, — говорит жительница города Оби Нина Халтурина.

Благоустройством займутся сразу после сдачи объектов. Обещают, что к началу отопительного сезона успеют. Масштабную реконструкцию в Оби проводят по федеральной программе. Около двухсот миллионов рублей выделил фонд содействия реформированию ЖКХ. Еще двести миллионов выделила Новосибирская область и частный инвестор. По соглашению застройщик модернизировал и пять котельных в городе.

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— Котельная № 2 была построена нами в 2014 году. Здесь самый объемный масштаб реконструкции новых сетей. Микрорайон «Геодезия». Здесь были построены новые магистральные сети, для подключения новой строящейся школы идет учет и по диаметру, и по всему остальному, — сообщил генеральный директор компании инвестора Сергей Александров.

Новую школу в Оби планируют сдать уже к началу следующего учебного года. Она сможет принять более восьмисот учеников. Бассейн, современное оборудование в кабинетах, просторный спортзал. Модернизированные котельные и сети позволят обеспечить теплом новую школу. Такая же реконструкция жилищно-коммунального комплекса с привлечением федеральных средств идет в этом году и в поселке Маслянино.

— Думаю, в этом году подготовка к отопительному сезону проходит интенсивнее и сбалансированнее, после того как мы передали функции сельских поселений на районный уровень там, где это было необходимо. Нормальный технологический процесс, отопительный сезон начнется вовремя. Думаю, что к 20 сентября специальным распоряжением будет старт отопительного сезона. В зависимости от погоды, — сообщил губернатор НСО Владимир Городецкий.

К сентябрю в Оби заканчивают также масштабную реконструкцию дорог протяженностью около трех километров. Новый асфальт, тротуары, освещение появится как на улицах города, так и на трассе, которая соединяет Обь с Новосибирском. Общая сумма финансирования — около ста миллионов рублей.

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