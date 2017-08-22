Возле заповедника «Столбы» незаконно строили базу отдыха

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прокуратура Свердловского района обратилась в следственные органы после проверки законности строительства базы отдыха в непосредственной близости от заповедника «Столбы».

Так, в 2014 году власти Красноярска сдали в аренду на 3 года земельный участок площадью 15 515 кв. м. под строительство туристической базы. Он находится на ул. Базайской в Свердловском районе, рядом с заповедником «Столбы».

Однако осенью 2015 года Арбитражный суд признал распоряжение администрации незаконным, а договор аренды земельного участка — недействительным. Фирма «ЕТС», которая являлась арендатором, по решению суда должна была вернуть участок департаменту муниципального имущества и земельных отношений, но этого не произошло.

В январе 2016 года фирма обратилась в Росреестр и зарегистрировала фактически недействительный договор аренды. Затем представители компании на основании этого договора получили разрешение на строительство базы отдыха. Компания успела построить фундамент и зарегистрировать право собственности на незавершенный объект.

После прокурорской проверки летом 2017 года первый заместитель мэра Красноярска получил представление об устранении нарушений земельного и градостроительного законодательства. Позже администрация города отменила разрешение на строительство базы отдыха на этом участке.