Владивостокцы страдают от двойных квитанции на ЖКХ
УК «Жилищная реформа», незаконно взимавшая деньги с жителей Светланской, 88 во Владивостоке, наказана антимонопольной службой, сообщает ИА «Deita.ru».
УК «Жилищная реформа», незаконно взимавшая деньги с жителей Светланской, 88 во Владивостоке, наказана антимонопольной службой, сообщает ИА «Deita.ru».
В течение двух последних лет жители дома № 88 на улице Светланской во Владивостоке получали по две квитанции за обслуживание жилья. Одну — от МУПВ «Центральный», который на законных основаниях осуществляет управление домом с 2015 года, регулярно проводит все необходимые работы по содержанию общедомового имущества и текущий ремонт. А вторую — от УК «Жилищная реформа», представители которой никаких работ в доме давно не проводят.
«Жилищная реформа» такую процедуру также прошла, однако дом по адресу Светланская, 88 в список лицензирования
Но все это не помешало УК «Жилищная реформа» обманывать жителей и продолжать выставлять им квитанции за свою несуществующую работу.
В адрес руководителей управляющей компании «Жилищная реформа» Приморский УФАС еще в 2016 году направил предупреждение. По истечении срока в течение трех дней УК «Жилищная реформа» обязана была предоставить документы и информацию об устранении нарушений. Однако никаких документы об исполнении предупреждения в адрес антимонопольной службы не поступило. Более того, двойные квитанции продолжают поступать жителям дома на Светланской, 88.
В связи с этим Приморский УФАС признал факт нарушения и выдал УК «Жилищная реформа» предписание прекратить недобросовестную конкуренцию, сообщает городская администрация.