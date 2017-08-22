Дворец «Уральских пельменей» отремонтируют за 17 миллионов

В Екатеринбурге стартовал ремонт Дворца молодежи. Там будут обновлены фасад, козырек главного входа и здание касс. Подрядчик уже определен: им стал единственный участник аукциона, компания «Гласс-Строй», сообщает «Уралинформбюро».

Аукцион, размещенный в конце июля на портале госзакупок, в итоге признан несостоявшимся: заявилась только одна компания. Теперь ей предстоит освоить 17,7 миллионов рублей, большая часть которых пойдет на обновление фасада Дворца молодежи. Он будет заново отштукатурен, перекрашен и дополнен витражом. Работы на объекте должны быть завершены к 1 ноября 2017 года.

Следует отметь, что ремонт Дворца молодежи (концертной базы «Уральских пельменей») является частью масштабных работ по подготовке Екатеринбурга к проведению Чемпионата мира по футболу-2018.