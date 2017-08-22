В столице Сибири будут делать беспилотники для аграриев и энергетиков
В наноцентре Новосибирска будут проектировать беспилотники для нужд сельского хозяйства и энергетики.
В наноцентре Новосибирска будут проектировать беспилотники для нужд сельского хозяйства и энергетики.
В нашем городе появится дилерский центр дронов.
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С помощью беспилотников также можно будет проводить аэромониторинг, что пригодится во многих сферах промышленности. Например, съемка с высоты может понадобиться фермерам и энергетикам.