В столице Сибири будут делать беспилотники для аграриев и энергетиков

В пресс-службе наноцентра рассказали, что дроны будут разрабатывать для нужд промышленности. Их применение перейдет из военного в гражданское.

С помощью беспилотников также можно будет проводить аэромониторинг, что пригодится во многих сферах промышленности. Например, съемка с высоты может понадобиться фермерам и энергетикам.