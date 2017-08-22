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07:25 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В столице Сибири будут делать беспилотники для аграриев и энергетиков

В наноцентре Новосибирска будут проектировать беспилотники для нужд сельского хозяйства и энергетики.

В нашем городе появится дилерский центр дронов.

В пресс-службе наноцентра рассказали, что дроны будут разрабатывать для нужд промышленности. Их применение перейдет из военного в гражданское.

С помощью беспилотников также можно будет проводить аэромониторинг, что пригодится во многих сферах промышленности. Например, съемка с высоты может понадобиться фермерам и энергетикам.

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