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07:22 (мск), источник: АиФ Омск

Омские дорожники отремонтировали более 250 тротуаров и проездов

Работы выполняют специалисты БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Источник: РИА "Новости"

250 тротуаров и дворовых проездов отремонтировали в Омске дорожные рабочие. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По состоянию на 22 августа, годовой план выполнен на 70%. Владимир Казимиров, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» рассказал, что в порядок привели 254 объекта из 348.

«Работы идут по графику. Однако в некоторых округах наши специалисты работают с опережением сроков. Так, в Советском округеплан по ремонту тротуаров выполнен на 92%, в Ленинском округе ремонтные работы на проездах закончены уже на 90% объектов. Качество работ строго контролируется не только специалистами, но и жителями, общественными организациями, в частности, активистами комитетов территориального общественного самоуправления. Осуществлять контроль на должном уровне нам активно помогают старшие по домам и председатели советов многоквартирных домов», — отметил Владимир Казимиров.

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