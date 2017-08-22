Омские дорожники отремонтировали более 250 тротуаров и проездов

По состоянию на 22 августа, годовой план выполнен на 70%. Владимир Казимиров, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» рассказал, что в порядок привели 254 объекта из 348.

«Работы идут по графику. Однако в некоторых округах наши специалисты работают с опережением сроков. Так, в Советском округеплан по ремонту тротуаров выполнен на 92%, в Ленинском округе ремонтные работы на проездах закончены уже на 90% объектов. Качество работ строго контролируется не только специалистами, но и жителями, общественными организациями, в частности, активистами комитетов территориального общественного самоуправления. Осуществлять контроль на должном уровне нам активно помогают старшие по домам и председатели советов многоквартирных домов», — отметил Владимир Казимиров.