Администрация Иркутска возьмет кредит на 513 млн рублей для погашения дефицита бюджета

Мэрия Иркутска разместила электронный аукцион на предоставление кредита для финансирования дефицита бюджетных средств и погашения долговых обязательств города. Планируемый лимит привлечения коммерческих кредитных средств составит 513,18 млн рублей, из них на основные мероприятия по бюджету требуется почти 147 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт госзакупок.

«Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета города Иркутска и (или) погашения долговых обязательств города Иркутска, путем предоставления денежных средств (кредита) с возможностью досрочного погашения и уплаты процентов за пользование кредитом в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. Предоставление кредита в сумме [с лимитом] 513 178 200 рублей) открывает невозобновляемую кредитную линию с выборкой кредитных средств (траншами) в период доступности — с даты заключения контракта, но не ранее 2 ноября 2017 года, по 29 декабря 2017 года включительно», — говорится в документе.