В ТРЦ «Планета» нашли токсичную мужскую рубашку

В магазине «Henderson», расположенном в ТРЦ «Планета», эксперты обнаружили опасную для здоровья мужскую рубашку. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Индекс токсичности рубашки превышал все допустимые нормы. Это значит, что воздействие ряда химических веществ, содержащихся в одежде, повышает риск аллергического дерматита у человека.

«За выявленные нарушения ООО “Тами и Ко” привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 300000 рублей», — говорится в сообщении.

Специалисты просят покупателей обращать внимание на маркировку товара. Она должна быть быть написала на русском или английском языках, а также содержать информацию о составе сырья.