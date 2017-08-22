Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
Интимную гигиену признали травмоопасной
Выступление жены Порошенко, которое высмеяли в соцсетях
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: эксперт рассказал, как на Украине подделывают новости
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
Винтовка РФ стреляет пулями в 20 раз тяжелее, чем у АК-47 – СМИ
РФ обновляет наводившую страх «шайтан-арбу» - СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
10Муссонные наводнения в Южной Азии
07:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В ТРЦ «Планета» нашли токсичную мужскую рубашку

За опасную находку магазин «Henderson» оштрафовали на 300 тыс. рублей.

В магазине «Henderson», расположенном в ТРЦ «Планета», эксперты обнаружили опасную для здоровья мужскую рубашку. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Индекс токсичности рубашки превышал все допустимые нормы. Это значит, что воздействие ряда химических веществ, содержащихся в одежде, повышает риск аллергического дерматита у человека.

«За выявленные нарушения ООО “Тами и Ко” привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 300000 рублей», — говорится в сообщении.

Специалисты просят покупателей обращать внимание на маркировку товара. Она должна быть быть написала на русском или английском языках, а также содержать информацию о составе сырья.

Напомним, ранее эксперты красноярского ЦСМ проверили мужские рубашки в магазинах города. Так, в сорочках от «Синара» и «Henderson» лаборанты нашли превышение токсичных веществ. Образец от компании «DEL ROMANINO» и вовсе был изготовлен из низкокачественных материалов, не совпадающих с указанными на этикетке. Только один образец от фирмы H&M «по всем показателям соответствовал установленным требованиям».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Экс-депутат заксобрания Алтая получил четыре года по делу о растрате
В КНДР заявили о «безжалостном возмездии» для США и Южной Кореи
Трамп назвал недопустимым быстрый вывод войск США из Афганистана
ВМС США остановили операции в мире из-за инцидента с эсминцем
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
СМИ: цены на продукты питания в сентябре значительно снизятся
Полиция рассмотрит все версии крупного пожара в Ростове-на-Дону
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Названы города, где появится новое арендное жилье
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь