В ТРЦ «Планета» нашли токсичную мужскую рубашку
За опасную находку магазин «Henderson» оштрафовали на 300 тыс. рублей.
За опасную находку магазин «Henderson» оштрафовали на 300 тыс. рублей.
В магазине «Henderson», расположенном в ТРЦ «Планета», эксперты обнаружили опасную для здоровья мужскую рубашку. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.
Индекс токсичности рубашки превышал все допустимые нормы. Это значит, что воздействие ряда химических веществ, содержащихся в одежде, повышает риск аллергического дерматита у человека.
«За выявленные нарушения ООО “Тами и Ко” привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 300000 рублей», — говорится в сообщении.
Специалисты просят покупателей обращать внимание на маркировку товара. Она должна быть быть написала на русском или английском языках, а также содержать информацию о составе сырья.
Напомним, ранее эксперты красноярского ЦСМ проверили мужские рубашки в магазинах города. Так, в сорочках от «Синара» и «Henderson» лаборанты нашли превышение токсичных веществ. Образец от компании «DEL ROMANINO» и вовсе был изготовлен из низкокачественных материалов, не совпадающих с указанными на этикетке. Только один образец от фирмы H&M «по всем показателям соответствовал установленным требованиям».