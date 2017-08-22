На Южном Урале выберут еще двух мусорных операторов
Для Челябинского и Кыштымского кластеров.
Для Челябинского и Кыштымского кластеров.
До конца 2017 года на Южном Урале определятся с еще двумя операторами по обращению с отходами. Как сообщили «Уралинформбюро» в
Мусорная реформа на Южном Урале проводится на протяжении года. Ранее чиновники выбрали подрядчика для Магнитогорского кластера. Им стало ООО «Центр коммунального сервиса». Первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора компания разошлет в сентябре. Всего в регионе должно появиться 6 операторов. Подрядчиков найдут в том числе для Саткинского,
Ожидается, что в Свердловской области конкурс по определению подрядчика объявят до конца 2017 года. Первые счета жителям будут выставлены летом 2018 года.
Цель реформы, которая сейчас проводится по всей России, — построить мусоросортировочные комплексы, добиться максимальной переработки отходов и свести к минимуму их захоронение. Правда, по словам экспертов, плата за мусор в итоге существенно вырастет.