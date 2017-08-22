Агентство недвижимости в Красноярске судится с клиентом из-за отзыва в интернете

Красноярская компания «Аревера — Недвижимость» подала в суд на женщину по фамилии Губарь. Представители фирмы требуют наказать ответчицу за негативный отзыв, который она оставила на Флампе. Материалы дела опубликованы на сайте Арбитражного суда.

Еще одним ответчиком по делу о защите деловой репутации стала компания 2Gis, которая и владеет сайтом flamp.ru. Истец через суд требует удалить отзыв, который порочит имидж агентства.

На сайте до сих пор сохранился комментарий, о котором идет речь в материалах. Написан он был 16 марта 2017 года. Женщина обвинила сотрудников агентства в некомпетентности, а в ответ на жалобу представители ООО «Аревера — Недвижимость» заявили, что клиентки с такой фамилии у них не было.

«Губарь не являлась клиентом компании, в связи с чем не могла непосредственно оценивать компетентность сотрудников Общества, которая подтверждается сертификатами, дипломами и благодарственными письмами», — говорится в материалах.

Истец полагает, что данный отзыв порочит деловую репутацию агентства, а также приводит к снижению выручки и утрате конкурентоспособности. С ответчицы представители требуют денежную компенсацию.