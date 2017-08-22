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08:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

Расписание девяти поездов изменится в Челябинской и Курганской областях

Причина — ремонтные работы на путях.

Расписание девяти пригородных поездов изменится в Курганской и Челябинской областях на время проведения путевых работ в сентябре, сообщают в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания».

Изменения коснутся следующих поездов:

№ 6306 Горбуново — Курган Пригород: с 4 по 10 сентября будет отправляться со станции Горбуново в 13:16 (позже на 16 минут), прибывать в 16:42 (позже на 22 минуты). С 11 по 28 сентября поезд будет отправляться со станции Курган Пригород в 13:38 (позже на 8 минут), прибывать в 17:04 (позже на 44 минуты).

№ 6302 Курган Пригород — Макушино: с 5 по 9 сентября будет отправляться со станции Курган Пригород в 5:30 (раньше на 5 минут), прибывать в Макушино в 7:46 (позже на 1 минуту). С 10 по 29 сентября поезд будет отправляться со станции Курган Пригород по расписанию в 5:35, прибывать в Макушино в 8:14 (позже на 29 минут).

№ 6301 Макушино — Курган: с 5 по 29 сентября будет отправляться со станции Макушино в 2:14 (раньше на 6 минут), со станции Коновалово в 2:33 (раньше на 6 минут), со о.п. Баксары в 2:47 (раньше на 4 минуты), со станции Лебяжья-Сибирская следует по расписанию.

№ 6303 Горбуново — Курган Пригород: 17 по 29 сентября поезд будет отправляться со станции Горбуново в 7:35 (позже на 15 минут), прибывать в 11:11 (позже на 21 минуту).

№ 6201 Шумиха — Челябинск: с 22 по 30 сентября поезд будет отправляться в 2:33 (раньше на 6 минут) и прибывать на станцию Челябинск по расписанию в 5:15.

№ 6331 Курган Пригород — Шумиха: с 22 по 30 сентября поезд будет отправляться в 5:28 (раньше на 18 минут) и прибывать в 7:15 (раньше на 18 минут).

№ 6205 Шумиха — Челябинск: с 22 по 30 сентября поезд будет отправляться в 7:19 (раньше на 24 минуты) и прибывать в Челябинск по расписанию в 9:19.

№ 6206 Челябинск — Шумиха: 22 по 30 сентября поезд будет отправляться по расписанию в 6:40 и прибывать на станцию Шумиха в 9.25 (позже на 26 минут).

№ 6213 Шумиха — Челябинск с 21 по 29 сентября поезд будет отправляться в 14:33 (раньше на 6 минут) и прибывать в 17:15 по расписанию.

Время везде указано московское.

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