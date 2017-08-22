Иркутяне спасают свой двор в центре города от застройки

Как сообщили 22 августа 2017 года «Байкал Инфо» иркутяне, старое офисное здание под их окнами ранее было огорожено, причём, его хозяева захватили и часть общего двора. А недавно люди заметила, что рядом со старым зданием началось строительство нового. Одна из жительниц дома написала об этом на своей странице в Фейбсуке, на пост оперативно отреагировали городские власти и вмешались в ситуацию.

«Кругом невысокие, в три-пять этажей дома, маленькие дворики. Объективно новому зданию там места нет. Этот новый каменно-стеклянный прыщ по соседству окрестности точно не украсит. Прораб, прожжёный и деловитый, как все прорабы, ходит по нашему двору и планирует оттяпать у нас еще земли и срубить деревья. Всё это, по словам прораба, согласовано городской администрацией», — написала иркутянка.

Через некоторое время ей ответила руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли: «Работы ведёт ООО «Тандем». Согласно представленному проекту ведутся работы по ремонту внутри здания. Администрация сделала запрос в Росреестр о правообладателе здания, и в ООО Тандем о предоставлении копии проекта на ремонт.

Учитывая, что разрешение на строительство не выдавалось, любые работы по реконструкции запрещены. Просим сообщить, если начнутся работы по возведению фундамента. ООО «Тандем» предупреждено о последствиях незаконных действий — это штраф от 500 тыс. рублей и снос незаконного объекта.