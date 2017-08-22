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08:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутяне спасают свой двор в центре города от застройки

Жители центра Иркутска пытаются предотвратить возможное строительство офисного здания во дворе их дома по улице Горького, 8.

Как сообщили 22 августа 2017 года «Байкал Инфо» иркутяне, старое офисное здание под их окнами ранее было огорожено, причём, его хозяева захватили и часть общего двора. А недавно люди заметила, что рядом со старым зданием началось строительство нового. Одна из жительниц дома написала об этом на своей странице в Фейбсуке, на пост оперативно отреагировали городские власти и вмешались в ситуацию.

«Кругом невысокие, в три-пять этажей дома, маленькие дворики. Объективно новому зданию там места нет. Этот новый каменно-стеклянный прыщ по соседству окрестности точно не украсит. Прораб, прожжёный и деловитый, как все прорабы, ходит по нашему двору и планирует оттяпать у нас еще земли и срубить деревья. Всё это, по словам прораба, согласовано городской администрацией», — написала иркутянка.

Через некоторое время ей ответила руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли: «Работы ведёт ООО «Тандем». Согласно представленному проекту ведутся работы по ремонту внутри здания. Администрация сделала запрос в Росреестр о правообладателе здания, и в ООО Тандем о предоставлении копии проекта на ремонт.

Учитывая, что разрешение на строительство не выдавалось, любые работы по реконструкции запрещены. Просим сообщить, если начнутся работы по возведению фундамента. ООО «Тандем» предупреждено о последствиях незаконных действий — это штраф от 500 тыс. рублей и снос незаконного объекта.

По данным иркутянки, фундамент уже начали возводить, но потом засыпали, а сейчас монтируют вертикальные стойки, похоже, для пристроя к зданию. Люди надеются, что строительство удастся остановить.

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