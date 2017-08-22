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08:32 (мск), источник: Newslab.ru

Лже-фермера заставили вернуть государству полтора миллиона рублей

Мужчина обещал открыть фермерское хозяйство, но с мая прошлого года перестал работать. Средства в бюджет пришлось возвращать через суд.

Прокуратура добилась возвращения гранта, который житель Красноярского края получил на развитие фермерского хозяйства.

Как пояснили в краевом надзорном ведомстве, предприниматель из Абанского района в июне 2015 года получил 1,5 млн рублей на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства. Часть денег мужчина потратил, но с мая прошлого года никакой деятельности в сфере сельского хозяйства он не вел.

Так как не состоявшийся фермер не выполнил условия предоставления государственного гранта, он должен был вернуть всю сумму в бюджет. Лишь после того, как представители прокуратуры подали заявление в суд, мужчина вернул 911,7 тыс. рублей. В августе с него взыскали еще 588,3 тыс. рублей.

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