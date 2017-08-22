Лже-фермера заставили вернуть государству полтора миллиона рублей

Как пояснили в краевом надзорном ведомстве, предприниматель из Абанского района в июне 2015 года получил 1,5 млн рублей на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства. Часть денег мужчина потратил, но с мая прошлого года никакой деятельности в сфере сельского хозяйства он не вел.

Так как не состоявшийся фермер не выполнил условия предоставления государственного гранта, он должен был вернуть всю сумму в бюджет. Лишь после того, как представители прокуратуры подали заявление в суд, мужчина вернул 911,7 тыс. рублей. В августе с него взыскали еще 588,3 тыс. рублей.