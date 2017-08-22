57 предприятий Башкирии не платят зарплату своим работникам

На четырёх предприятиях долг составляет свыше 25 млн рублей. Этих денег ждут сотни работников. Это уфимские предприятия «Энерготехсервис» и «Лизингстроймаш», Ишимбайский машиностроительный завод, Стерлитамакская машиностроительная компания. Эти организации признаны банкротами или находятся в предбанкротном состоянии.

«Этим вопросом у нас занимаются прокуратура, Следственный комитет, другие контрольно-надзорные структуры. У нас регулярно проходят заседания соответствующих комиссий. Бывает и так, что работодатели на эти комиссии не приходят — скрываются, бегают. И зарплату не платят, и отвечать не хотят. Значит, надо гнать таких руководителей, не стоит жалеть их. Они же людей не жалеют», — высказал мнение Рустэм Хамитов.