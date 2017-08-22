57 предприятий Башкирии не платят зарплату своим работникам
На четырёх предприятиях долг перед сотнями работников составляет 25 млн рублей.
На четырёх предприятиях долг перед сотнями работников составляет 25 млн рублей.
57 предприятий Башкирии находятся в списке работодателей, где не платят зарплату своим работникам, такую цифру назвал глава республики Рустэм Хамитов на совещании в Доме республики, прошедшем 21 августа.
На четырёх предприятиях долг составляет свыше 25 млн рублей. Этих денег ждут сотни работников. Это уфимские предприятия «Энерготехсервис» и «Лизингстроймаш», Ишимбайский машиностроительный завод, Стерлитамакская машиностроительная компания. Эти организации признаны банкротами или находятся в предбанкротном состоянии.
«Этим вопросом у нас занимаются прокуратура, Следственный комитет, другие
Участники совещания обсудили меры воздействия на работодателей, варианты погашения просроченной задолженности по зарплате, а также озвучили предложения по изменению законодательства, которые могли бы защитить работников при банкротстве предприятия.