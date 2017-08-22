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08:54 (мск), источник: АиФ Уфа

57 предприятий Башкирии не платят зарплату своим работникам

На четырёх предприятиях долг перед сотнями работников составляет 25 млн рублей.

57 предприятий Башкирии находятся в списке работодателей, где не платят зарплату своим работникам, такую цифру назвал глава республики Рустэм Хамитов на совещании в Доме республики, прошедшем 21 августа.

На четырёх предприятиях долг составляет свыше 25 млн рублей. Этих денег ждут сотни работников. Это уфимские предприятия «Энерготехсервис» и «Лизингстроймаш», Ишимбайский машиностроительный завод, Стерлитамакская машиностроительная компания. Эти организации признаны банкротами или находятся в предбанкротном состоянии.

«Этим вопросом у нас занимаются прокуратура, Следственный комитет, другие контрольно-надзорные структуры. У нас регулярно проходят заседания соответствующих комиссий. Бывает и так, что работодатели на эти комиссии не приходят — скрываются, бегают. И зарплату не платят, и отвечать не хотят. Значит, надо гнать таких руководителей, не стоит жалеть их. Они же людей не жалеют», — высказал мнение Рустэм Хамитов.

Участники совещания обсудили меры воздействия на работодателей, варианты погашения просроченной задолженности по зарплате, а также озвучили предложения по изменению законодательства, которые могли бы защитить работников при банкротстве предприятия.

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