Реконструкция площади Юности началась в Комсомольске-на-Амуре

На площади Юности в Комсомольске-на-Амуре начались ремонтные работы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Напомним, что площадь вошла в федеральную программу «Комфортная городская среда» наряду с еще четырьмя общественными пространствами и 56 дворами, на благоустройство которых были выделены 120 млн рублей.

По проекту, на площади Юности будет проведена замена брусчатки, освещения, установлены новые лавочки и урны. Также ремонт коснётся двух фонтанов. Именно с них начнётся преображение площади.

— Фонтаны функционируют уже десять лет, поэтому пришло время обновить оборудование, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» глава пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — Также фирма-подрядчик выполнит облицовку фонтанов. Внутри чаши будут выложены мозаикой-карамелькой, а снаружи — облицованы гранитом. Планируется, что ремонт площади завершится осенью.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», решение направить средства, выделенные по федеральной программе, на благоустройство площади Юности было принято на общественных слушаниях, как и дизайн проект, который будет реализован подрядчиком.