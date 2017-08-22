Реконструкция площади Юности началась в Комсомольске-на-Амуре
Рабочие приступили к ремонту фонтанов.
Рабочие приступили к ремонту фонтанов.
На площади Юности в
По проекту, на площади Юности будет проведена замена брусчатки, освещения, установлены новые лавочки и урны. Также ремонт коснётся двух фонтанов. Именно с них начнётся преображение площади.
— Фонтаны функционируют уже десять лет, поэтому пришло время обновить оборудование, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» глава
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», решение направить средства, выделенные по федеральной программе, на благоустройство площади Юности было принято на общественных слушаниях, как и дизайн проект, который будет реализован подрядчиком.
Напомним, что преображение также ждёт сквер возле гостиницы «Амур», яблоневую аллею, зеленые зоны в начале и конце улицы Калинина. Также ранее сообщалось, что в следующем году в программу «Комфортная городская среда» может войти благоустройство комсомольского Арбата — пешеходной улицы, где расположатся музыканты, поэты, художники и лавочки, торгующие