Потребители ТЭЦ-2 получат горячую воду на два дня раньше
Энергетики СГК завершили гидравлические испытания сетей в Красноярске и ремонт основного оборудования на ТЭЦ.
Энергетики СГК завершили гидравлические испытания сетей в Красноярске и ремонт основного оборудования на ТЭЦ.
Сегодня, 22 августа, началось заполнение тепломагистрали водой по контуру сетей от ТЭЦ-2. Заполнение займет 12 часов, еще столько же потребуется на доведение показателей качества горячей воды до нормативных.
По плану к заполнению сетей специалисты Красноярской теплотранспортной компании должны были приступить только 24 августа. Однако благодаря слаженным действиям персонала и ремонтных бригад КТТК и ТЭЦ-2 удалось завершить работы на два дня раньше.
«Чтобы горячая вода появилась у горожан вовремя, жилищным организациям необходимо открыть задвижки на трубопроводах. Указания всем управляющим компаниям и ТСЖ были направлены накануне», — рассказал главный инженер КТТК Александр Харюзонов.
В этом году срок отключения горячей воды у красноярцев был сокращен до 11 суток. В предыдущие годы воду отключали дважды, общий срок составил 16 суток.