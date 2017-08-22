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08:38 (мск), источник: Newslab.ru

Потребители ТЭЦ-2 получат горячую воду на два дня раньше

Энергетики СГК завершили гидравлические испытания сетей в Красноярске и ремонт основного оборудования на ТЭЦ.

Источник: AP 2017

Сегодня, 22 августа, началось заполнение тепломагистрали водой по контуру сетей от ТЭЦ-2. Заполнение займет 12 часов, еще столько же потребуется на доведение показателей качества горячей воды до нормативных.

По плану к заполнению сетей специалисты Красноярской теплотранспортной компании должны были приступить только 24 августа. Однако благодаря слаженным действиям персонала и ремонтных бригад КТТК и ТЭЦ-2 удалось завершить работы на два дня раньше.

«Чтобы горячая вода появилась у горожан вовремя, жилищным организациям необходимо открыть задвижки на трубопроводах. Указания всем управляющим компаниям и ТСЖ были направлены накануне», — рассказал главный инженер КТТК Александр Харюзонов.

В этом году срок отключения горячей воды у красноярцев был сокращен до 11 суток. В предыдущие годы воду отключали дважды, общий срок составил 16 суток.

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