Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Что вы знаете о первой помощи: тест
Эксперты назвали сигналом появление Путина с Медведевым в Крыму
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Падение» Керченского моста — ложь украинских СМИ про Крым
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
СМИ: глава Крыма усомнился в адекватности киевских властей
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
08:44 (мск), источник: Nakanune.ru

УФАС Южного Урала не нашло серьезных нарушений при проведении аукциона по закупке автобусов

Антимонопольная служба Челябинска не нашла нарушений в действиях администрации города при проведении аукциона по закупке автобусов.

Ранее жалобу в УФАС направило предприятие «Вектор-7». По мнению заявителя, при проведении заказчиком аукциона на закупку автобусов были нарушены требования закона о контрактной системе. Начальная цена контракта составила 11,4 млн рублей, сообщили Накануне.RU антимонопольщики.

Как посчитали в «Вектор-7», заказчиком был установлен неправильный срок подачи заявок, сокративший время для подачи заявок потенциальными поставщиками автобусов.

«Данное предположение компании не нашло своего подтверждения при рассмотрении данной жалобы комиссией УФАС. Признано обоснованным выявленное заявителем несоответствие положениям законодательства о контрактной системе установленной в проекте контракта суммы штрафа за его ненадлежащее исполнение. Заказчиком вместо вариативной суммы штрафа был установлен фиксированный штраф, не зависящий от цены, по которой будут заключен контракт», — добавили в УФАС.

Данное противоречие не повлияло на проведение и результаты закупки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
США снова ставят на Урал. Чем известен прибывший в Екатеринбург генконсул
В КНДР заявили о «безжалостном возмездии» для США и Южной Кореи
Трамп назвал недопустимым быстрый вывод войск США из Афганистана
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на лекарства россиянам
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
СМИ: цены на продукты питания в сентябре значительно снизятся
В Ростове-на-Дону назвали основную версию пожара
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Названы города, где появится новое арендное жилье
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь