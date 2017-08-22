УФАС Южного Урала не нашло серьезных нарушений при проведении аукциона по закупке автобусов

Ранее жалобу в УФАС направило предприятие «Вектор-7». По мнению заявителя, при проведении заказчиком аукциона на закупку автобусов были нарушены требования закона о контрактной системе. Начальная цена контракта составила 11,4 млн рублей, сообщили Накануне.RU антимонопольщики.

Как посчитали в «Вектор-7», заказчиком был установлен неправильный срок подачи заявок, сокративший время для подачи заявок потенциальными поставщиками автобусов.

«Данное предположение компании не нашло своего подтверждения при рассмотрении данной жалобы комиссией УФАС. Признано обоснованным выявленное заявителем несоответствие положениям законодательства о контрактной системе установленной в проекте контракта суммы штрафа за его ненадлежащее исполнение. Заказчиком вместо вариативной суммы штрафа был установлен фиксированный штраф, не зависящий от цены, по которой будут заключен контракт», — добавили в УФАС.