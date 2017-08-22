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09:10 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Объем жилищного строительства в Новосибирской области ускорил падение

В июле в регионе было сдано 57,1 тыс. кв. м.

С января по июль в Новосибирской области введено в строй 673,7 тыс. кв. м жилья. Это составляет лишь 71,7% от показателя того же периода 2016 года, следует из опубликованных Новосибирскстатом данных.

Таким образом, статистика отметило нарастание негативной динамики в отрасли. По итогам первого полугодия индекс жилищного строительства также был отрицательным и составлял 78,6%. Но в июле было сдано всего 57,1 тыс. кв. м, что заметно ухудшило результат по итогам семи месяцев.

При этом самыми провальными для строителей в этом году оказались апрель (31,9 тыс. кв. м или 26% к результату апреля 2016-го) и февраль (33,1 тыс. кв. м или 33,5% к прошлогоднему февралю).

Объем строительных работ в Новосибирской области в январе-июле 2017 года, по данным Новосибирскстата, составил 84% к уровню аналогичного периода прошлого года.

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