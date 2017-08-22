В Башкирии сообщили о новых вакансиях с зарплатой не ниже 30 тысяч рублей

Источник: Башинформ

Для работы в Уфе Учебно-методическому центру по гражданской обороне и ЧС Башкортостана требуется методист с высшим образованием. Опыт работы приветствуется. Возможно трудоустройство военнослужащего в запасе. Заработная плата — 30 тысяч рублей.

ООО «Спецстрой Башкирия» для работы в Уфе требуется прораб со знанием проектной документации, с опытом работы не менее трех лет. Заработная плата — не менее 30 тысяч рублей.

ООО «Уфаимперия» примет на работу кредитного специалиста, в должностные обязанности которого входит прием заявок, консультирование и клиентское сопровождение. Заработная плата — 30 тысяч рублей.