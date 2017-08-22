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09:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии сообщили о новых вакансиях с зарплатой не ниже 30 тысяч рублей

УФА, 22 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Министерство труда и социальной защиты населения Башкортостана опубликовало новые вакансии с заработной платой не ниже 30 тысяч рублей.

Источник: Башинформ

Для работы в Уфе Учебно-методическому центру по гражданской обороне и ЧС Башкортостана требуется методист с высшим образованием. Опыт работы приветствуется. Возможно трудоустройство военнослужащего в запасе. Заработная плата — 30 тысяч рублей.

ООО «Спецстрой Башкирия» для работы в Уфе требуется прораб со знанием проектной документации, с опытом работы не менее трех лет. Заработная плата — не менее 30 тысяч рублей.

ООО «Уфаимперия» примет на работу кредитного специалиста, в должностные обязанности которого входит прием заявок, консультирование и клиентское сопровождение. Заработная плата — 30 тысяч рублей.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.

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