Россельхознадзор в Новосибирской области задержал два грузовика со свиньями

В Баганском районе Новосибирской области задержаны два автомобиля, принадлежащие местному предпринимателю, который занимается скупкой животных в частных подворьях. Информация о подозрительном грузе поступила ветеринарным инспекторам от местных жителей, обеспокоенных распространением африканской чумы свиней (АЧС) в Омской области.

«По документам, там сборные животные, 37 голов, по факту — 42. Идентифицировать животных с ветсвидетельствами не представляется возможным, потому что они немаркированы и нечипированы. Они сейчас поставлены на карантин, с машин их запретили выгружать», — сообщил Sibnovosti.ru заместитель руководителя территориального управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Мегеров.

Специалисты взяли у животных пробы крови на анализ, лабораторное заключение пока не готово. Не исключено, что животные незаконно привезены из соседней Омской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС).