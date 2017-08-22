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09:17 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Россельхознадзор в Новосибирской области задержал два грузовика со свиньями

Животных проверят на наличие вируса африканской чумы свиней.

В Баганском районе Новосибирской области задержаны два автомобиля, принадлежащие местному предпринимателю, который занимается скупкой животных в частных подворьях. Информация о подозрительном грузе поступила ветеринарным инспекторам от местных жителей, обеспокоенных распространением африканской чумы свиней (АЧС) в Омской области.

«По документам, там сборные животные, 37 голов, по факту — 42. Идентифицировать животных с ветсвидетельствами не представляется возможным, потому что они немаркированы и нечипированы. Они сейчас поставлены на карантин, с машин их запретили выгружать», — сообщил Sibnovosti.ru заместитель руководителя территориального управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Мегеров.

Специалисты взяли у животных пробы крови на анализ, лабораторное заключение пока не готово. Не исключено, что животные незаконно привезены из соседней Омской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщил господин Мегеров, ветеринары сняли подозрение на вспышку АЧС в Убинском районе Новосибирской области. Ранее там в одном из хозяйств был зафиксирован падеж свиней. Симптомы у погибших животных были схожи с симптомами АЧС. Однако лабораторные исследования выявили наличие вируса рожи свиней.

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