Россельхознадзор в Новосибирской области задержал два грузовика со свиньями
Животных проверят на наличие вируса африканской чумы свиней.
Животных проверят на наличие вируса африканской чумы свиней.
В Баганском районе Новосибирской области задержаны два автомобиля, принадлежащие местному предпринимателю, который занимается скупкой животных в частных подворьях. Информация о подозрительном грузе поступила ветеринарным инспекторам от местных жителей, обеспокоенных распространением африканской чумы свиней (АЧС) в Омской области.
«По документам, там сборные животные, 37 голов, по факту — 42. Идентифицировать животных с ветсвидетельствами не представляется возможным, потому что они немаркированы и нечипированы. Они сейчас поставлены на карантин, с машин их запретили выгружать», — сообщил Sibnovosti.ru заместитель руководителя территориального управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Мегеров.
Специалисты взяли у животных пробы крови на анализ, лабораторное заключение пока не готово. Не исключено, что животные незаконно привезены из соседней Омской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации
Как сообщил господин Мегеров, ветеринары сняли подозрение на вспышку АЧС в Убинском районе Новосибирской области. Ранее там в одном из хозяйств был зафиксирован падеж свиней. Симптомы у погибших животных были схожи с симптомами АЧС. Однако лабораторные исследования выявили наличие вируса рожи свиней.