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09:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе капремонт теплотрассы на Телецентре закончится к «Молочной стране»

УФА, 22 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе капитальный ремонт теплотрассы на Телецентре закончится 25 августа, сообщили в мэрии. Уже на следующий день возле Конгресс-холла состоится фестиваль «Молочная страна».

Работы на улице Валиди на участке от Аксакова до Гафури начались 27 июня, их выполняет подрядная организация «Нефтегазсервис».

Как сообщили в МУП «Уфимские инженерные сети» (владелец объекта и заказчик ремонта), замене подлежали старые трубы. Участок отопительной сети заменен трубами с пенополиуретановой изоляцией, срок эксплуатации — 25 лет.

Для сети горячего водоснабжения использовались полимерные теплоизолированные гибкие трубы из сшитого полиэтилена «Изопрофлекс» с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

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