В Уфе капремонт теплотрассы на Телецентре закончится к «Молочной стране»
УФА, 22 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе капитальный ремонт теплотрассы на Телецентре закончится 25 августа, сообщили в мэрии. Уже на следующий день возле
УФА, 22 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе капитальный ремонт теплотрассы на Телецентре закончится 25 августа, сообщили в мэрии. Уже на следующий день возле
Работы на улице Валиди на участке от Аксакова до Гафури начались 27 июня, их выполняет подрядная организация «Нефтегазсервис».
Как сообщили в МУП «Уфимские инженерные сети» (владелец объекта и заказчик ремонта), замене подлежали старые трубы. Участок отопительной сети заменен трубами с пенополиуретановой изоляцией, срок эксплуатации — 25 лет.
Для сети горячего водоснабжения использовались полимерные теплоизолированные гибкие трубы из сшитого полиэтилена «Изопрофлекс» с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.