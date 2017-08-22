Красноярский застройщик потеряет 120 млн рублей из-за нецелевых расходов

Полная стоимость проекта реконструкции дорожной развязки на улице Волочаевская превышает 3,3 млрд рублей. Дорожникам был перечислен аванс — 665 миллионов. Юристам Краевого управления дорог удалось доказать, что часть полученного аванса «Сибиряк» разместил в банке. Подобная инициатива позволила компании получить коммерческую прибыль более 7 миллионов рублей. Между тем, в контракте четко прописано: «использовать полученный аванс можно по целевому назначению только на объекте заказчика». Теперь дорожники должны выплатить 16,5 млн штрафа и 104 млн госпошлины.