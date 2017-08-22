Красноярский застройщик потеряет 120 млн рублей из-за нецелевых расходов
Компания «Сибиряк», получив бюджетный аванс, положила деньги в банк.
Компания «Сибиряк», получив бюджетный аванс, положила деньги в банк.
Арбитражный суд признал «Сибиряк» виновным в нецелевом и неэффективном расходовании бюджетных средств.
Полная стоимость проекта реконструкции дорожной развязки на улице Волочаевская превышает 3,3 млрд рублей. Дорожникам был перечислен аванс — 665 миллионов. Юристам Краевого управления дорог удалось доказать, что часть полученного аванса «Сибиряк» разместил в банке. Подобная инициатива позволила компании получить коммерческую прибыль более 7 миллионов рублей. Между тем, в контракте четко прописано: «использовать полученный аванс можно по целевому назначению только на объекте заказчика». Теперь дорожники должны выплатить 16,5 млн штрафа и 104 млн госпошлины.
Это не первый скандал вокруг «Сибиряка». В этом году компания, которая принадлежит депутату Городского совета Владимиру Егорову, уже незаконно снесла жилой дом там же на Волочаевской. Кроме того строители неоднократно обращались к заказчику с просьбой сдвинуть сроки сдачи работ.