На здоровье: как проекты зарабатывают на особенностях женского организма
Женщины составляют почти половину населения Земли. Как компании планируют зарабатывать на важных для этой аудитории медицинских вопросах — в обзоре Forbes Woman.
Женщины составляют почти половину населения Земли. Как компании планируют зарабатывать на важных для этой аудитории медицинских вопросах — в обзоре Forbes Woman.
В середине августа 2017 года сооснователь сервиса мониторинга женского здоровья Flo Юрий Гурский сообщил Venture Beat о том, что компания привлекла $5 млн от фонда Flint Capital и Натальи Водяновой. В декабре 2016 года приложение, которое использует нейронные сети для прогнозирования менструального цикла, уже получило от Flint и Haxus Venture (фонд Юрия Гурского) $1 млн на посевной стадии. По оценке компании, у нее сегодня 10 млн активных пользователей в месяц, 100 000 женщин ежемесячно используют приложение для планирования беременности.
Тема женского здоровья для стартапов не новость. В январе 2016 года CBInsights оценивал, что порядка 45 проектов, построенных исключительно вокруг этой темы, с 2014 года привлекли более $1,1 млрд финансирования (при этом список таких проектов, конечно, не ограничивается теми, которые в своем анализе учли специалисты CBInsights). Еще пять стартапов, которые планируют изменить рынок женского здоровья — в галерее Forbes Woman.
Natural Cycles
Приложение, которое позволяет вести мониторинг менструальных циклов, от многочисленных аналогов отличает то, что в феврале 2017 года оно получило сертификацию Евросоюза как метод контрацепции.
Проект запустился в 2014 году в Швейцарии, а позже переехал в Стокгольм. Сейчас у него 150 000 пользователей в 161 стране. Компания привлекла $8 млн от фондов Sunstore Capital, Bonnier Media Growth и e.ventures.
Glow
Glow — детище сооснователя PayPal Макса Левчина, которое, по данным CrunchBase, привлекло уже $23 млн финансирования от фондов Andreessen Horowitz, Formation 8, Founders Fund и Slow Ventures ($6 млн и $17 млн в сериях A и B, соответственно).
Приложение стартовало на AppStore в 2013 году. Помимо трекера фертильности Glow включал вторую часть, Glow First, добровольную программу продолжительностью в 10 месяцев: пользователи вкладывали в нее по $50 в месяц, а в конце срока действия собранный пул средств должен был пойти на оплату медицинской помощи парам, которые не смогли зачать ребенка с помощью приложения. Сам Левчин вложил в Glow First $1 млн личных средств.
Летом 2016 года аналитики некоммерческой организации Consumer Reports смогли получить доступ к личной информации пользователей приложения. В Glow сообщали, что устранили слабость системы.
Modern Fertility
Молодой проект, запущенный в
Для этого Modern Fertility предлагает набор для домашнего тестирования: по нескольким каплям крови, которые отправляются в специализированную лабораторию, стартап проверяет уровень порядка 10 связанных с фертильностью гормонов (например, антимюллерова гормона, который выступает индикатором овариального резерва — совокупности яйцеклеток женщины), а через неделю на персонализированной странице Modern Fertility можно посмотреть результаты тестирования. Наборы были доступны для предзаказа за $149, и первые из них должны уйти к покупателям уже в конце 2017 года.
Clue
Clue — конкурент Glow с другой стороны Атлантики. Стартап запустила Ида Тин в Берлине в 2013 году как трекер менструальных циклов и различных симптомов, связанных с гормональными изменениями, с возможностью прогнозирования фертильности.
По данным CrunchBase, проект привлек уже более $30 млн от 20 инвесторов в восьми раундах финансирования. $20 млн из них он получил в ноябре 2016 года в рамках серии B, раунд возглавил фонд Nokia Growth Partners. Когда новость об этом появилась в 2016 году, спартап оценивал число своих пользователей более чем в 5 млн человек.
Maven Clinic
Maven — специализированная телемедицинская платформа для женщин, которая позволяет получать консультации в том числе от ориентированных только на женскую аудиторию специалистов (например, акушерок). Кейт Райдер, которая запустила проект в 2015 году, прежде чем заняться предпринимательством работала в венчурном фонде Index Ventures. К 2017 году в стартапе работало порядка 25 человек, им пользовались 100 000 женщин. Помимо возможности индивидуального использования, Maven сотрудничает с компаниями, которые включают его в набор предоставляемых сотрудникам услуг в рамках медицинского страхования.
Один из примеров бизнеса, который включил программу в свои страховки, — Snap Inc., материнская компания Snapchat.
На посевной стадии стартап привлек в совокупности почти $5 млн, а в июле 2017 года проект получил $10,8 млн финансирования в серии A. Раунд возглавил фонд Spring Mountain Capital, в нем также участвовали 14W, 8VC, The Box Group, Female Founders Fund и другие.