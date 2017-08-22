На здоровье: как проекты зарабатывают на особенностях женского организма

В середине августа 2017 года сооснователь сервиса мониторинга женского здоровья Flo Юрий Гурский сообщил Venture Beat о том, что компания привлекла $5 млн от фонда Flint Capital и Натальи Водяновой. В декабре 2016 года приложение, которое использует нейронные сети для прогнозирования менструального цикла, уже получило от Flint и Haxus Venture (фонд Юрия Гурского) $1 млн на посевной стадии. По оценке компании, у нее сегодня 10 млн активных пользователей в месяц, 100 000 женщин ежемесячно используют приложение для планирования беременности.

Тема женского здоровья для стартапов не новость. В январе 2016 года CBInsights оценивал, что порядка 45 проектов, построенных исключительно вокруг этой темы, с 2014 года привлекли более $1,1 млрд финансирования (при этом список таких проектов, конечно, не ограничивается теми, которые в своем анализе учли специалисты CBInsights). Еще пять стартапов, которые планируют изменить рынок женского здоровья — в галерее Forbes Woman.

Natural Cycles

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BQSKoZdAg9E/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Natural Cycles (@naturalcycles)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-09T08:17:47+00:00">Фев 9 2017 в 12:17 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Приложение, которое позволяет вести мониторинг менструальных циклов, от многочисленных аналогов отличает то, что в феврале 2017 года оно получило сертификацию Евросоюза как метод контрацепции.

На основании ежедневных данных о температуре тела Natural Cycles оценивает фертильность и выдает прогноз «зеленых» и «красных» с точки зрения вероятность возникновения беременности дней — в «красные», соответственно, рекомендуется использовать традиционные негормональные методы контрацепции. Заявленная точность — 99,5% (то есть 5 женщин из 1000).

Проект запустился в 2014 году в Швейцарии, а позже переехал в Стокгольм. Сейчас у него 150 000 пользователей в 161 стране. Компания привлекла $8 млн от фондов Sunstore Capital, Bonnier Media Growth и e.ventures.

Glow

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BII75bvhrIz/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Glow (@glowhq)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-07-21T22:04:43+00:00">Июл 21 2016 в 3:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Glow — детище сооснователя PayPal Макса Левчина, которое, по данным CrunchBase, привлекло уже $23 млн финансирования от фондов Andreessen Horowitz, Formation 8, Founders Fund и Slow Ventures ($6 млн и $17 млн в сериях A и B, соответственно).

Приложение стартовало на AppStore в 2013 году. Помимо трекера фертильности Glow включал вторую часть, Glow First, добровольную программу продолжительностью в 10 месяцев: пользователи вкладывали в нее по $50 в месяц, а в конце срока действия собранный пул средств должен был пойти на оплату медицинской помощи парам, которые не смогли зачать ребенка с помощью приложения. Сам Левчин вложил в Glow First $1 млн личных средств.

На начало мая 2017 года, по оценкам компании, приложениями Glow воспользовались более 8 млн женщин, а число зарегистрированных в них беременностей составило 500 000.

Летом 2016 года аналитики некоммерческой организации Consumer Reports смогли получить доступ к личной информации пользователей приложения. В Glow сообщали, что устранили слабость системы.

Modern Fertility

Молодой проект, запущенный в Сан-Франциско двумя девушками, вошел в последний набор акселератора Y Combinator и привлек $1 млн от First Round Capital, Box Group, Y Combinator и бизнес-ангелов. Идея — обеспечить инструмент, который позволит женщинам больше узнать о собственной фертильности.

Для этого Modern Fertility предлагает набор для домашнего тестирования: по нескольким каплям крови, которые отправляются в специализированную лабораторию, стартап проверяет уровень порядка 10 связанных с фертильностью гормонов (например, антимюллерова гормона, который выступает индикатором овариального резерва — совокупности яйцеклеток женщины), а через неделю на персонализированной странице Modern Fertility можно посмотреть результаты тестирования. Наборы были доступны для предзаказа за $149, и первые из них должны уйти к покупателям уже в конце 2017 года.

При этом, как объясняли основательницы изданию Venture Beat, в отличие от многих других проектов в этом сегменте они нацелены не на тех женщин, которые уже активно стремятся завести детей, а на более широкую аудиторию — включая тех, кто хочет завести семью, но не в ближайшее время.

Clue

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BNhKshOhSnU/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Clue (@clueapp)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-02T14:32:46+00:00">Дек 2 2016 в 6:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Clue — конкурент Glow с другой стороны Атлантики. Стартап запустила Ида Тин в Берлине в 2013 году как трекер менструальных циклов и различных симптомов, связанных с гормональными изменениями, с возможностью прогнозирования фертильности.

К 2017 году приложение также «научилось» давать женщинам советы о том, что делать, если они забыли принять контрацептивы (советы основаны на типе препарата).

По данным CrunchBase, проект привлек уже более $30 млн от 20 инвесторов в восьми раундах финансирования. $20 млн из них он получил в ноябре 2016 года в рамках серии B, раунд возглавил фонд Nokia Growth Partners. Когда новость об этом появилась в 2016 году, спартап оценивал число своих пользователей более чем в 5 млн человек.

Maven Clinic

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXT59ggjhOb/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">We're on a mission to change this ?#workingmoms</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maven (@mavenclinic) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-03T00:10:21+00:00">Авг 2 2017 в 5:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Maven — специализированная телемедицинская платформа для женщин, которая позволяет получать консультации в том числе от ориентированных только на женскую аудиторию специалистов (например, акушерок). Кейт Райдер, которая запустила проект в 2015 году, прежде чем заняться предпринимательством работала в венчурном фонде Index Ventures. К 2017 году в стартапе работало порядка 25 человек, им пользовались 100 000 женщин. Помимо возможности индивидуального использования, Maven сотрудничает с компаниями, которые включают его в набор предоставляемых сотрудникам услуг в рамках медицинского страхования.

С 2016 года они предлагают программу Maven Maternity продолжительностью в 15 месяцев, направленную на то, чтобы помочь женщин в течение беременности и облегчить для них последующих выход на работу.

Один из примеров бизнеса, который включил программу в свои страховки, — Snap Inc., материнская компания Snapchat.