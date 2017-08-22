ФАС продлила для операторов сроки по снижению цен в роуминге

Источник: РИА "Новости"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок исполнения предупреждения для операторов по внутрисетевому роумингу до 15 декабря, сообщает пресс-служба ведомства. Предупреждение было выдано 14 июля операторам «большой четверки»: «ВымпелКому», «МТС», «МегаФону» и «Т2 Мобайл». В нем говорилось о необходимости изменить тарифы на национальный роуминг.

Мобильные операторы заявили о готовности исполнить это предупреждение, но направили в службу ходатайства о продлении срока. «Оценив мотивированные ходатайства, антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи — 15 декабря 2017 года», — говорится в сообщении ФАС.

Антимонопольное ведомство считает, что разные тарифы на услуги связи в домашнем регионе и поездках по России противоречат п. 6 ч. 1. ст. 10 закона «О защите конкуренции».

Разница между ценами на услуги связи в домашнем регионе и в поездках по России не обоснована ни экономически, ни технологически, полагают антимонопольщики. Чем дороже выбранный абонентом тарифный план, тем меньше он доплачивает при выезде за пределы своего домашнего региона.

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