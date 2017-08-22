Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Грецкие орехи помогают сидеть на диете
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома
Москве грозит дефицит бюджета из-за реновации
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Падение» Керченского моста — о лжи украинских СМИ про Крым
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
«Уничтожаем все, что нашли»: пилот РФ о свободной охоте в Сирии
Впервые показан СР-10 с обратной стреловидностью
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
8Тень Земли
1070 годовщина независимости Индии
10:18 (мск), источник: РБК

ФАС продлила для операторов сроки по снижению цен в роуминге

Срок для изменения тарифов на национальный роуминг для операторов «большой четверки» продлен до 15 декабря, заявили в антимонопольной службе. Такое решение ФАС вынесла после изучения ходатайства от операторов.

Источник: РИА "Новости"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок исполнения предупреждения для операторов по внутрисетевому роумингу до 15 декабря, сообщает пресс-служба ведомства. Предупреждение было выдано 14 июля операторам «большой четверки»: «ВымпелКому», «МТС», «МегаФону» и «Т2 Мобайл». В нем говорилось о необходимости изменить тарифы на национальный роуминг.

Мобильные операторы заявили о готовности исполнить это предупреждение, но направили в службу ходатайства о продлении срока. «Оценив мотивированные ходатайства, антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи — 15 декабря 2017 года», — говорится в сообщении ФАС.

Антимонопольное ведомство считает, что разные тарифы на услуги связи в домашнем регионе и поездках по России противоречат п. 6 ч. 1. ст. 10 закона «О защите конкуренции».

Разница между ценами на услуги связи в домашнем регионе и в поездках по России не обоснована ни экономически, ни технологически, полагают антимонопольщики. Чем дороже выбранный абонентом тарифный план, тем меньше он доплачивает при выезде за пределы своего домашнего региона.

Читайте также
«Мегафон» отозвал заявление против ФАС

В сообщении службы говорится, что после исполнения этого предупреждения в России сформируется «единое телекоммуникационное пространство», права всех абонентов будут соблюдены.

В «МегаФоне» в конце июля заявили РБК, что выполнить требование ФАС в отведенный срок невозможно. Представитель компании Юлия Дорохина, в частности, отметила: «Исполнение этого решения IT-службами операторов затянется на месяцы, а может, и годы».

Но в конце июля в ФАС допустили, что сроки по отмене внутрисетевого роуминга могут быть продлены, если операторы предоставят мотивированные ходатайства.

РБК направил запросы в «ВымпелКом» и «МегаФон» относительно решения ФАС. В МТС и «Т2 Мобайл» отказались от комментариев.

Сотовые операторы не выполнили требование ФАС об отмене роуминга
Во время загрузки произошла ошибка.
14 августа© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии4
Комментарии
4
xo ppy
А потом ещё продлит,а потом ещё,ещё и т.д...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
4
Комментировать
 Политолог назвал поездку с Путиным в Крым сигналом для Медведева
Лавров ответил на решение США приостановить выдачу виз россиянам
Задержан Кирилл Серебренников
В Ростове-на-Дону назвали основную версию пожара
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на лекарства россиянам
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь