«Ямал» перелетит из Тюмени в Челябинск

«Мы бы хотели, чтобы эта авиакомпания стала базовой для нашего аэропорта. Переговоры проходят продуктивно, компания предложила нам организовать региональные перелеты, чтобы можно было летать напрямую, а не только через Москву. Компания серьезная, много новой техники. Если они в будущем увидят динамику, то переместятся к нам из Тюмени. Для нас это принципиально, так как нам надо развивать аэропорт и увеличивать пассажиропоток», — уточнил он.