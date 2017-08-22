Молдавский лей еще больше ослабел к доллару и евро

Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар17,8649 лея (+0,58 бана) и 21,0030 лея (+2,39 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,8591 лея за один доллар и 20,9791 лея за один евро.