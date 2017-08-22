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09:53 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей еще больше ослабел к доллару и евро

Стал известен официальный курс валют на вторник, 22 августа. Национальная валюта ослабла по отношению к доллару и евро.

ЦБ: $ 59.1409   -0.22 € 69.4314   -0.29 ММВБ: $ 59.0775   -0.07 € 69.6350   -0.26
Источник: Actualitati.md

Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар17,8649 лея (+0,58 бана) и 21,0030 лея (+2,39 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,8591 лея за один доллар и 20,9791 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составит: 0,7020 лея за 1 гривну, 4,5769 лея за румынский лей и 0,3029 лея за 1 российский рубль.

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