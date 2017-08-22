Новосибирцы хранят в банках четыре бюджета региона
За год жители области нарастили объем вкладов на 17%, рассказали в
За год жители области нарастили объем вкладов на 17%, рассказали в
Новосибирцы хранят в банках четыре бюджета региона, об этом сообщает
На 1 июля объем вкладов физлиц составляет 448 млрд рублей. Сумма примерно равна четырем годовым бюджетам Новосибирской области.
Средний размер депозита активного жителя области составляет 215 тысяч рублей, по сравнению с прошлым годом сумма выросла на 31 тысячу.
При этом процентная ставка по вкладам упала в среднем с 8% в июне 2016 г. до 6,9% в июне 2017 г. Инфляция в июле в годовом выражении составила 3,3%. В июле 2016 г. годовая базовая инфляция составляла 7,4%.
Средняя сумма кредита новосибирца составляет 177 тысяч рублей, за год показатель вырос на 4,5%.
Все сибиряки (физлица) хранят в банках 1,9 трлн рублей (по данным на 1 июля). Притом розничный кредитный портфель достиг суммы в 1,5 трлн рублей (рост на 2% за год).