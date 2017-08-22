Зарплата нижегородских соцработников за первое полугодие 2017 года выросла на четверть

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Согласно информации, за первое полугодие 2017 года соцработники Нижегородской области зарабатывали в среднем 22,865 тыс. рублей в месяц, в то время как по итогам первого полугодия 2016 года их зарплата была равна 18,090 тыс. рублей.

При этом доход преподавателей учреждений высшего профессионального образования в первом полугодии также вырос на 8%, их зарплата составила 48,602 тыс. рублей в месяц. В то же время зарплата педагогов дошкольных образовательных учреждений также выросла на 6% до 28,315 тыс. рублей. На 7% больше стали получать и педагоги общего образования — в среднем 34,051 тыс. рублей.

Также отмечается, что средняя зарплата представителей младшего медицинского персонала за I полугодие 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года выросла на 20% и составляет в настоящее время 16,378 тыс. рублей. Зарплата врачей в регионе увеличилась на 13% — до 43,292 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в июле 2017 года снизила объем просроченной задолженности по зарплате на 10%. В целом по России ситуация имеет другую тенденцию — в июле зарегистрировано увеличение просроченной задолженности на 8%.

Напомним, что по итогам I квартала 2017 года регион стал лидером среди всех регионов ПФО по среднему размеру зарплаты соцработников.