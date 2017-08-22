Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Ученые разобрались, почему людям хочется чесаться
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома
Россияне скупают жилье в Крыму
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Падение» Керченского моста — о лжи украинских СМИ про Крым
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
«Уничтожаем все, что нашли»: пилот РФ о свободной охоте в Сирии
Впервые показан СР-10 с обратной стреловидностью
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
8Тень Земли
1070 годовщина независимости Индии
10:05 (мск), источник: НТА-Приволжье

Зарплата нижегородских соцработников за первое полугодие 2017 года выросла на четверть

Нижний Новгород. 22 августа. НТА-Приволжье — Заработная плата нижегородских соцработников за первое полугодие 2017 года выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Источник: Reuters

Согласно информации, за первое полугодие 2017 года соцработники Нижегородской области зарабатывали в среднем 22,865 тыс. рублей в месяц, в то время как по итогам первого полугодия 2016 года их зарплата была равна 18,090 тыс. рублей.

При этом доход преподавателей учреждений высшего профессионального образования в первом полугодии также вырос на 8%, их зарплата составила 48,602 тыс. рублей в месяц. В то же время зарплата педагогов дошкольных образовательных учреждений также выросла на 6% до 28,315 тыс. рублей. На 7% больше стали получать и педагоги общего образования — в среднем 34,051 тыс. рублей.

Также отмечается, что средняя зарплата представителей младшего медицинского персонала за I полугодие 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года выросла на 20% и составляет в настоящее время 16,378 тыс. рублей. Зарплата врачей в регионе увеличилась на 13% — до 43,292 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в июле 2017 года снизила объем просроченной задолженности по зарплате на 10%. В целом по России ситуация имеет другую тенденцию — в июле зарегистрировано увеличение просроченной задолженности на 8%.

Напомним, что по итогам I квартала 2017 года регион стал лидером среди всех регионов ПФО по среднему размеру зарплаты соцработников.

В 2017 году распоряжением губернатора Валерия Шанцева заработные платы бюджетникам были увеличены на 10−35% в зависимости от категории.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Задержан Кирилл Серебренников
В Ростове-на-Дону назвали основную версию пожара
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на лекарства россиянам
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
ФАС отсрочила отмену национального роуминга до 15 декабря
Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Названы города, где появится новое арендное жилье
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь