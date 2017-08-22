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10:14 (мск), источник: ЕАН

Центр Екатеринбурга закроют для ремонта теплотрассы

Очередной масштабный ремонт начался в центре Екатеринбурга.

Из-за ремонта теплотрассы с 23 до 28 августа для всех видов транспорта закроют отрезок улицы Карла Либкнехта от проспекта Ленина до Малышева.

Автобусный маршрут № 1 в сторону вокзала поедет по Белинского, Малышева, Пушкина, проспекту Ленина, Карла Либкнехта, далее по маршруту.

В сторону аэропорта Кольцово «первый» проследует по Карла Либкнехта, проспекту Ленина, Мамина-Сибиряка, Малышева, Луначарского, далее по маршруту.

В объезд также поедут автобусы № 13, 13а. На время перекрытия улицы отменят троллейбусные маршруты № 3, 18 и 19.

Как отмечают в Екатеринбургской теплосетевой компании, плановая перекладка теплотрассы осуществляется для повышения надежности системы теплоснабжения Екатеринбурга в процессе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу — 2018 года.

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