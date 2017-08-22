Центр Екатеринбурга закроют для ремонта теплотрассы
Очередной масштабный ремонт начался в центре Екатеринбурга.
Очередной масштабный ремонт начался в центре Екатеринбурга.
Автобусный маршрут № 1 в сторону вокзала поедет по Белинского, Малышева, Пушкина, проспекту Ленина, Карла Либкнехта, далее по маршруту.
В сторону аэропорта Кольцово «первый» проследует по Карла Либкнехта, проспекту Ленина,
В объезд также поедут автобусы № 13, 13а. На время перекрытия улицы отменят троллейбусные маршруты № 3, 18 и 19.
Как отмечают в Екатеринбургской теплосетевой компании, плановая перекладка теплотрассы осуществляется для повышения надежности системы теплоснабжения Екатеринбурга в процессе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу — 2018 года.