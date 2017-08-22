Полмиллиона рублей штрафов заплатит нерадивая управляющая компания

Как сообщили в региональном Госжилнадзоре, жильцы многоквартирных домов № 17 по улице Парковая и № 12 по улице Пролетарская во Фролово обратились в надзорный орган с жалобами на некачественное обслуживание. В ходе проверок подтвердилось, что горячее водоснабжение жильцов дома № 17 по улице Парковая не отвечает нормативным требованиям — температура горячей воды ниже 60 градусов.
При обследовании технического состояния общего имущества в многоквартирном доме № 12 по улице Пролетарская выявлены нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием дома: из-за многочисленных течей систем канализации, горячего и холодного водоснабжения, а также отопления подвальное помещение в доме было затоплено. Таким образом, ООО УК «Жилищное хозяйство» неоднократно нарушило лицензионные требования, что стало причиной для назначения штрафов.
Наведение порядка в сфере управления жилым фондом и вообще в сфере ЖКХ является одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития региона. Сейчас в области 261 организация осуществляет свою деятельность по управлению домами на основании лицензии, из них 171 компания реально управляет объектами жилого фонда. В результате работы по наведению порядка две УК — ООО «ПаласСтройДом» и ООО «МДМ-КомСервис» — лишились права работать на рынке. В ближайшее время еще две УК — ООО «ЖЭК» и ООО УК «ВОЛГА-КОМСЕРВИС» — могут также лишиться разрешительных документов.