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10:41 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области создаётся более трёх тысяч рабочих мест

В первом полугодии крупные и средние организации области направили в промышленные виды деятельности 22,8 миллиарда рублей. Это составляет почти половину от освоенных в целом по экономике инвестиций — 49,7 миллиарда рублей.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, ссылаясь на данные Волгоградстата, наибольшие вложения направлены в обрабатывающие производства — порядка 16 миллиардов рублей, в обеспечение электрической энергией, газом и паром — 3,7 миллиарда рублей, в добычу полезных ископаемых — 1,7 миллиарда рублей, в водоснабжение и водоотведение — 1,5 миллиарда рублей.

По данным облпромторга, существенное влияние на формирование инвестиционного портфеля региона по итогам первого полугодия оказали: ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», филиал ПАО «РусГидро» — Волжская ГЭС, ТПП «Волгограднефтегаз» ОАО «РИТЭК», филиал «ВгАЗ-СУАЛ» АО «СУАЛ», АО «Волжский трубный завод».

Одним из приоритетов долгосрочной стратегии, обозначенной в 2014 году губернатором Андреем Бочаровым, является развитие промышленного потенциала волгоградского региона, привлечение в производство частных инвестиций и средств государственной поддержки, использование механизмов стимулирования индустриального сектора. Сегодня в регионе продолжается реализация крупных инвестпроектов. Так, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» возводит горно-обогатительный комбинат в Котельниковском районе. Общая стоимость проекта составляет 280 миллиардов рублей. Производство калийных удобрений и выпуск первой продукции Гремячинского горно-обогатительного комбината намечены на 2018 год. Технологический комплекс обогатительной фабрики рассчитан на переработку 7,3 миллиона тонн сильвинитовой руды в год.

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Напомним, Минпромторг России, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и администрация Волгоградской области заключили специальный инвестиционный контракт, который стал одним из первых в России.

ЗАО НПО «Ахтуба» продолжает реализацию проекта стоимостью 150 миллионов рублей по организации производства импортозамещающей продукции для нужд нефтехимической промышленности с использованием инновационных технологий.

На Волгоградском алюминиевом заводе продвигается проект по возрождению производства первичного алюминия и созданию анодной фабрики. Планируется, что первые обожженные аноды новое производство даст в первом квартале 2018 года. Совокупный объем инвестиций проекта составляет более восьми миллиардов рублей, будет создано порядка двух тысяч новых рабочих мест.

Филиал «РусГидро» — «Волжская ГЭС» обновляет генерирующие объекты гидроэлектростанции. Совокупный объем инвестиций долгосрочной программы модернизации предприятия составит 52 миллиарда рублей.

Примечательно, что все вышеперечисленные проекты используют механизмы стимулирования, получают средства региональной и федеральной поддержки. Всего в инвестиционном портфеле региона на сегодняшний день — 37 промышленных проектов на общую сумму порядка 600 миллиардов рублей. 15 из них, отметили в облпромторге, будут завершены в конце 2017 — первом квартале 2018 года: их общая стоимость составит 125,3 миллиарда рублей, будет создано более трех тысяч рабочих мест.

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