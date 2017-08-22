В Волгоградской области создаётся более трёх тысяч рабочих мест

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, ссылаясь на данные Волгоградстата, наибольшие вложения направлены в обрабатывающие производства — порядка 16 миллиардов рублей, в обеспечение электрической энергией, газом и паром — 3,7 миллиарда рублей, в добычу полезных ископаемых — 1,7 миллиарда рублей, в водоснабжение и водоотведение — 1,5 миллиарда рублей.

По данным облпромторга, существенное влияние на формирование инвестиционного портфеля региона по итогам первого полугодия оказали: ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», филиал ПАО «РусГидро» — Волжская ГЭС, ТПП «Волгограднефтегаз» ОАО «РИТЭК», филиал «ВгАЗ-СУАЛ» АО «СУАЛ», АО «Волжский трубный завод».

Одним из приоритетов долгосрочной стратегии, обозначенной в 2014 году губернатором Андреем Бочаровым, является развитие промышленного потенциала волгоградского региона, привлечение в производство частных инвестиций и средств государственной поддержки, использование механизмов стимулирования индустриального сектора. Сегодня в регионе продолжается реализация крупных инвестпроектов. Так, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» возводит горно-обогатительный комбинат в Котельниковском районе. Общая стоимость проекта составляет 280 миллиардов рублей. Производство калийных удобрений и выпуск первой продукции Гремячинского горно-обогатительного комбината намечены на 2018 год. Технологический комплекс обогатительной фабрики рассчитан на переработку 7,3 миллиона тонн сильвинитовой руды в год.

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Напомним, Минпромторг России, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и администрация Волгоградской области заключили специальный инвестиционный контракт, который стал одним из первых в России.

ЗАО НПО «Ахтуба» продолжает реализацию проекта стоимостью 150 миллионов рублей по организации производства импортозамещающей продукции для нужд нефтехимической промышленности с использованием инновационных технологий.

На Волгоградском алюминиевом заводе продвигается проект по возрождению производства первичного алюминия и созданию анодной фабрики. Планируется, что первые обожженные аноды новое производство даст в первом квартале 2018 года. Совокупный объем инвестиций проекта составляет более восьми миллиардов рублей, будет создано порядка двух тысяч новых рабочих мест.

Филиал «РусГидро» — «Волжская ГЭС» обновляет генерирующие объекты гидроэлектростанции. Совокупный объем инвестиций долгосрочной программы модернизации предприятия составит 52 миллиарда рублей.