Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Что вы знаете о первой помощи: тест
Из-за опоздания Путина на 7,5 часов перенесли крупное мероприятие
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Падение» Керченского моста — о лжи украинских СМИ про Крым
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
«Уничтожаем все, что нашли»: пилот РФ о свободной охоте в Сирии
Впервые показан СР-10 с обратной стреловидностью
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Тень Земли
1070 годовщина независимости Индии
10:31 (мск), источник: Publika.md

Подготовка к зиме: как изменились цены на дрова и уголь

Жители Молдовы готовятся к зиме. И если дрова на оптовых рынках можно ещё найти по прошлогодним ценам, то уголь подорожал примерно на 300 леев за тонну.

Источник: Publika.md

Юрий Кожокарь из села Цахнэуць Резинского района начал готовиться к зиме ещё весной. В этом году он закупил кубометр дров по 550 леев.

«За четыре месяца цена выросла на 100 леев. На зиму одной семье необходимо примерно 5−6 кубометров, так что, купив дрова весной, я сэкономил на еще один кубометр», — сказал житель села Цахнэуць Юрий Кожокарь.

Геннадий то же приобрёл дрова несколько месяцев назад.

«Весной, как только появляются лишние деньги, закупаем дрова и оставляем их сохнуть. Так они лучше горят зимой.».

В этом году агенство Moldsilva заготовило почти 177 тысяч кубометров дров. Цены на них варьируются в зависимости от породы древесины.

«Посредники приобретают у лесных хозяйств по 534 и 252 лея. Затем перепродают потребителям подороже», — сообщил глава агентства Moldsilva Ион Харалампов.

Кубометр дров на столичных рынках сейчас можно приобрести по 800 леев. Торговцы не исключают, что стоимость может увеличиться.

«Цена может подняться до 900−1000 леев за кубометр. Это на 200−300 больше, чем в прошлом году», — отметил продавец Ион Тибрянский.

В этом году на 300 леев подорожала и тонна угля. По словам продавцов это связано с тем, что теперь уголь поставляют из России через порт Джурджулешты, а не через Украину, как раньше.

«Сейчас тонна угля стоит до 4100 леев. Но, возможно, цены повысятся, поскольку производитель поднял стоимость примерно на 20 долларов за тонну.».

Тонна топливных гранул из древесины обойдётся покупателям примерно в три с половиной тысячи леев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Задержан Кирилл Серебренников
В Ростове-на-Дону назвали основную версию пожара
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на лекарства россиянам
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
ФАС отсрочила отмену национального роуминга до 15 декабря
Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь