Подготовка к зиме: как изменились цены на дрова и уголь

Источник: Publika.md

Юрий Кожокарь из села Цахнэуць Резинского района начал готовиться к зиме ещё весной. В этом году он закупил кубометр дров по 550 леев.

«За четыре месяца цена выросла на 100 леев. На зиму одной семье необходимо примерно 5−6 кубометров, так что, купив дрова весной, я сэкономил на еще один кубометр», — сказал житель села Цахнэуць Юрий Кожокарь.

Геннадий то же приобрёл дрова несколько месяцев назад.

«Весной, как только появляются лишние деньги, закупаем дрова и оставляем их сохнуть. Так они лучше горят зимой.».

В этом году агенство Moldsilva заготовило почти 177 тысяч кубометров дров. Цены на них варьируются в зависимости от породы древесины.

«Посредники приобретают у лесных хозяйств по 534 и 252 лея. Затем перепродают потребителям подороже», — сообщил глава агентства Moldsilva Ион Харалампов.

Кубометр дров на столичных рынках сейчас можно приобрести по 800 леев. Торговцы не исключают, что стоимость может увеличиться.

«Цена может подняться до 900−1000 леев за кубометр. Это на 200−300 больше, чем в прошлом году», — отметил продавец Ион Тибрянский.

В этом году на 300 леев подорожала и тонна угля. По словам продавцов это связано с тем, что теперь уголь поставляют из России через порт Джурджулешты, а не через Украину, как раньше.

«Сейчас тонна угля стоит до 4100 леев. Но, возможно, цены повысятся, поскольку производитель поднял стоимость примерно на 20 долларов за тонну.».