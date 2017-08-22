Активы бывшей компании «Роснано» в Иркутской области выставили на торги
Проект первого в России крупномасштабного производства поликремния заканчивается распродажей имущества банкрота.
Проект первого в России крупномасштабного производства поликремния заканчивается распродажей имущества банкрота.
С сегодняшнего дня до 26 сентября принимаются заявки на приобретение имущества ООО «Усолье-Сибирский Силикон». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Рыночная стоимость реализуемого имущества
О создании комплекса по выпуску поликристаллического кремния на базе предприятий компании НИТОЛ с участием «Роснано» было объявлено в 2009 году. Предполагалось, что новое производство создаст сырьевую базу для развития российской микроэлектроники, а также позволит продвинуться в освоении солнечной энергетики. Плановый объем выпуска должен был составить 1,8 тыс. т в год. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Группа НИТОЛ» является учредителем ООО «Усолье-Сибирский Силикон» с уставным капиталом более 949,2 млн руб.
Общий объем средств, инвестируемых «Роснано» в проект, был заявлен в размере 7,5 млрд руб., в том числе 3 млрд руб. в виде поручительства и 4,5 млрд руб. — долгосрочного займа. В 2010 году Сбербанк РФ предоставил НИТОЛ кредитный транш в размере $122 млн на завершение строительства производственного комплекса. Евразийский банк развития открыл кредитную линию на общую сумму $100 млн сроком до семи лет.
Позднее развитие производства было признано экономически нецелесообразным. По данным специалистов отрасли, это произошло после обрушения цен на поликремний
ООО «Усолье-Сибирский Силикон» было признано банкротом по решению арбитражного суда Иркутской области в сентябре 2016 года.