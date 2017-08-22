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10:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Активы бывшей компании «Роснано» в Иркутской области выставили на торги

Проект первого в России крупномасштабного производства поликремния заканчивается распродажей имущества банкрота.

Источник: Reuters

С сегодняшнего дня до 26 сентября принимаются заявки на приобретение имущества ООО «Усолье-Сибирский Силикон». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Рыночная стоимость реализуемого имущества предприятия-банкрота оценена более чем в 200 млн руб. Самые крупные лоты — производственные корпуса стоимостью 107 млн и 55 млн руб. Стартовая цена в размере более 30 млн руб. установлена для вентиляционного, насосного и противопожарного оборудования. Также на торги выставлен жилой дом с земельным участком в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Аукцион состоится 2 октября.

О создании комплекса по выпуску поликристаллического кремния на базе предприятий компании НИТОЛ с участием «Роснано» было объявлено в 2009 году. Предполагалось, что новое производство создаст сырьевую базу для развития российской микроэлектроники, а также позволит продвинуться в освоении солнечной энергетики. Плановый объем выпуска должен был составить 1,8 тыс. т в год. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Группа НИТОЛ» является учредителем ООО «Усолье-Сибирский Силикон» с уставным капиталом более 949,2 млн руб.

Общий объем средств, инвестируемых «Роснано» в проект, был заявлен в размере 7,5 млрд руб., в том числе 3 млрд руб. в виде поручительства и 4,5 млрд руб. — долгосрочного займа. В 2010 году Сбербанк РФ предоставил НИТОЛ кредитный транш в размере $122 млн на завершение строительства производственного комплекса. Евразийский банк развития открыл кредитную линию на общую сумму $100 млн сроком до семи лет.

Позднее развитие производства было признано экономически нецелесообразным. По данным специалистов отрасли, это произошло после обрушения цен на поликремний из-за массового производства в Китае. В начале 2015 года компания «Роснано» сообщила о выходе из числа акционеров НИТОЛ и о прекращении реализации проекта. При продаже доли в проекте и прав требования к проектной компании «Роснано» удалось выручить 177 млн руб.

ООО «Усолье-Сибирский Силикон» было признано банкротом по решению арбитражного суда Иркутской области в сентябре 2016 года.

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