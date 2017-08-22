Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
Что вы знаете о первой помощи: тест
Политолог назвал поездку с Путиным в Крым сигналом для Медведева
Россияне скупают жилье в Крыму
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Украина в долгах: СМИ о финансовой дыре страны
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
СМИ: Бородина поведала об отношениях с мужем после измены
СМИ: Тарзан показал, как супруга выглядит в жизни
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
11:10 (мск), источник: Восток Медиа

Доходы Хабаровска в этом году увеличатся на 304 миллиона

Несмотря на это, бюджет города всё равно будет дефицитным.

Источник: Восток Медиа

Доходы дальневосточной столицы в 2017 году возрастут на сумму более 304 миллионов рублей. Основная часть этих денег поступит из вышестоящих бюджетов в виде субсидий, которые пойдут на жильё для молодых семей, дворы, дороги и систему «Безопасный город».

Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, депутаты обсудили бюджет Хабаровска сегодня, 22 августа, на заседании городской Думы. Налоговые доходы и средства от сдачи в аренду земли и помещений пополнят казну более чем на 72 миллиона рублей. В виде субсидий поступит около 230 миллионов. А расходная часть бюджета города увеличивается на 273 миллиона рублей. Деньги пойдут на зарплату педагогов в учреждениях дошкольного образования, строительство детсадов и школы в микрорайоне «Волочаевский городок». Также возрастут затраты на софинансирование работ по капремонту дворов и на газификацию частных домовладений.

«Необходимо провести экспертизу строительства подземных пешеходных переходов, на пересечении улиц Муравьёва-Амурского — Пушкина и Муравьева-Амурского — Калинина. На эти цели будут перераспределены средства капитальных вложений. На два перехода по шесть миллионов рублей. Кроме того, выделены средства на ремонт коммуникаций в ДОСах, на завершение строительства улицы Дикопольцева», — рассказала директор финансового департамента Степанида Чёрная.

Возрастут расходы на отрасли «Культура», «Физкультура и спорт», «Социальная поддержка населения», а также на программы «Молодёжь Хабаровска», «Улучшение экологии», «Содействие инициативам гражданского общества». Общая сумма доходов городской казны в 2017 году составит 14 миллиардов 600 миллионов рублей, расходов — 15 миллиардов 300 миллионов, дефицит бюджета не превысит 8,5 процента.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Во Владивосток по упрощёнке въехали японцы, корейцы и саудит
Хабаровчане попросят признать погибшего в драке спортсмена Героем России
Задержан Кирилл Серебренников
В МЧС назвали основную версию пожара в Ростове-на-Дону
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на лекарства россиянам
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
ФАС отсрочила отмену национального роуминга до 15 декабря
Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
Новая BMW M5 (фото, видео) Новая BMW M5 представлена! Это будет самая быстрая серийная BMW из когда-либо существовавших. Причем она сможет быть как полно-, так и заднеприводной. Одновременно!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь