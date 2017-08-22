Доходы Хабаровска в этом году увеличатся на 304 миллиона
Несмотря на это, бюджет города всё равно будет дефицитным.
Несмотря на это, бюджет города всё равно будет дефицитным.
Доходы дальневосточной столицы в 2017 году возрастут на сумму более 304 миллионов рублей. Основная часть этих денег поступит из вышестоящих бюджетов в виде субсидий, которые пойдут на жильё для молодых семей, дворы, дороги и систему «Безопасный город».
Как сообщает
«Необходимо провести экспертизу строительства подземных пешеходных переходов, на пересечении улиц
Возрастут расходы на отрасли «Культура», «Физкультура и спорт», «Социальная поддержка населения», а также на программы «Молодёжь Хабаровска», «Улучшение экологии», «Содействие инициативам гражданского общества». Общая сумма доходов городской казны в 2017 году составит 14 миллиардов 600 миллионов рублей, расходов — 15 миллиардов 300 миллионов, дефицит бюджета не превысит 8,5 процента.