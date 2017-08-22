Доходы Хабаровска в этом году увеличатся на 304 миллиона

Источник: Восток Медиа

Доходы дальневосточной столицы в 2017 году возрастут на сумму более 304 миллионов рублей. Основная часть этих денег поступит из вышестоящих бюджетов в виде субсидий, которые пойдут на жильё для молодых семей, дворы, дороги и систему «Безопасный город».

Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, депутаты обсудили бюджет Хабаровска сегодня, 22 августа, на заседании городской Думы. Налоговые доходы и средства от сдачи в аренду земли и помещений пополнят казну более чем на 72 миллиона рублей. В виде субсидий поступит около 230 миллионов. А расходная часть бюджета города увеличивается на 273 миллиона рублей. Деньги пойдут на зарплату педагогов в учреждениях дошкольного образования, строительство детсадов и школы в микрорайоне «Волочаевский городок». Также возрастут затраты на софинансирование работ по капремонту дворов и на газификацию частных домовладений.

«Необходимо провести экспертизу строительства подземных пешеходных переходов, на пересечении улиц Муравьёва-Амурского — Пушкина и Муравьева-Амурского — Калинина. На эти цели будут перераспределены средства капитальных вложений. На два перехода по шесть миллионов рублей. Кроме того, выделены средства на ремонт коммуникаций в ДОСах, на завершение строительства улицы Дикопольцева», — рассказала директор финансового департамента Степанида Чёрная.