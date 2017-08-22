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11:00 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Около половины производства ИЛ-114 будет размещено на заводе «Сокол»

Завод заключил контракт, который предусматривает до 2019 года изготовление 2 опытных экземпляров самолета.

Не менее 40% производства ИЛ-114 будет размещено на нижегородском заводе «Сокол». Об этом стало известно по итогам рабочей поездки вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина на НАЗ «Сокол», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

«Сокол» продолжит модернизацию МиГ-31 и производство МиГ-29М/М2. Кроме того, договорились о том, что на заводе будет размещено производство ИЛ-114 — не менее 40% всего объема. Это изготовление агрегатов и стыковочные работы по производству самолета, — сообщил Люлин.

«Ил-114 — это самолет даже не региональный, а функциональный, выполняющий различные задачи. Сейчас заключен контракт, который предусматривает до 2019 года изготовление 2 опытных экземпляров этого самолета», — сказал директор НАЗ «Сокол» Александр Карезин.

Кроме того, завод «Сокол» получит, в общей сложности, около 3,4 млрд рублей на модернизацию производства по федеральной целевой программе. «На предприятии идет технологическое переоснащение агрегатного производства, механического производства, взлетно-испытательного цеха. В результате модернизации все типы самолетов смогут работать на аэродроме предприятия, поэтому мы рассчитываем, что и дополнительная загрузка, учитывая возможности аэродрома, на заводе также появится», — сообщил вице-губернатор.

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